DigiMUN on nyt täällä! – YK-kokouksen simulaatio vie osallistujat turvallisuusneuvostoon ja innostaa oppimaan digidiplomatian taitoja

Suomen YK-liiton uusi Malli-YK-kokous DigiMUN vie osallistujan YK:n turvallisuusneuvoston kiehtovan päätöksenteon maailmaan, jossa syvennytään nuorten asemaan ja toimintaan rauhan rakentajina. Menetelmä sopii etäopetukseen.

Uusi etäopetukseen suunniteltu Digital Model UN -menetelmäopas on nyt julkaistu YK-liiton Kasvattajille-sivustolla. DigiMUN on verkossa tehtävä Malli-YK -kokous, jossa kiehtovia YK-neuvotteluja simuloidaan etäyhteyksillä käyttäen verkkoalustaa. Osallistujat toimivat erilaisissa rooleissa ja edustavat YK:n jäsenmaita. He neuvottelevat ajankohtaisista globaaleista kysymyksistä.



Kuluneen vuoden aikana koronapandemia on tehnytYK:n etätapaamisista arkipäivää ja muuttanut kansainvälisten neuvotteluiden muotoa. Myös Malli-YK-kokousten muoto on tämän myötä muuttunut, ja verkossa tehtävät simulaatiot ovat yleistyneet harrastus- ja koulutoiminnassa.



DigiMUN on suunnattu yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaille sekä korkeakoulujen opiskelijoille. Se soveltuu erinomaisesti etäopetukseen: kokoussimulaatiossa harjoitellaan ryhmätyön organisoimista etänä, vuorovaikutustaitoja ja hyödynnetään digisovelluksia osana työskentelyä. Simulaation voi toteuttaa muutaman oppitunnin aikana tai jopa koko päivän kestävänä suurena konferenssina. Lisäksi DigiMUN mahdollistaa maantieteellisestä sijainnista riippumattoman osallistumisen, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi YK-koulujen välisessä yhteistyössä uudella tavalla.



Simulaation tekeminen oli valtavan hauskaa, erityisesti oman neuvottelukumppanin kanssa valmistautuminen sekä itse neuvottelut muiden delegaattien kanssa.

Heidi/Vietnamin delegaatti, DigiMUN 2020

Neuvotteluiden aiheena nuorten rooli rauhantyössä

DigiMUN -kokoussimulaatiossa osallistujat edustavat YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioita ja neuvottelevat päätöslauselmasta 2250 – Nuoret, rauha ja turvallisuus. Neuvotteluiden tavoitteena on luoda yhteinen 2250-julkilausuma, joka korostaa nuorten roolia rauhantyössä ja konfliktien ehkäisemisessä viidessä osa-alueessa: nuorten osallistuminen, suojelu, kriisien ennaltaehkäisy, kumppanuudet sekä aseistariisunta ja kotiuttaminen takaisin yhteiskuntaan konfliktien jälkeen.



Koska nuorten arkielämää rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä voidaan ymmärtää vain kuulemalla heitä itseään, DigiMUN-kokouksiin valmistautumisessa käytetään nuorten suosimia sosiaalisen median kanavia ja digialustoja. Simulaatiossa pyritään antamaan ääni ja näkökulma YK:n jäsenmaiden nuorille ja siten aidosti havainnollistamaan 2250 – Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman, henkeä ja tarkoitusta.



Suomen YK-liitto tarjoaa Malli-YK-kokouksiin teemapaketteja myös mm. Parisiin ilmastosopimuksesta, kestävästä kehityksestä, lasten oikeuksista sekä erilaisista aseellisista konflikteista.



DigiMUN on tehty osana Suomen YK-liiton rauhantyön projektia 2020-2021 ulkoministeriön rahoituksella. Osana vaikuttamistyötä YK-liitto kerää DigiMUN-kokouksissa tuotettuja nuorten julkilausumia ja välittää päättäjille ja asiantuntijoille viestiä siitä, miten 2250-päätöslauselman toimeenpanoa pitäisi edistää Suomessa ja mikä olisi YK:n rooli tässä työssä.



