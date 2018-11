Digitalisoimalla tehoa paalutustyöhön

Wapice on täyden palvelun ohjelmistoyritys, jonka ratkaisut ovat alan johtavien teollisuusyritysten käytössä ympäri maailmaa. Meidän tehtävämme on toimia asiakkaidemme teknologiapartnerina ja auttaa heitä hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksista parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme toimineet vuodesta 1999 ja työllistämme tällä hetkellä yli 340 ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijaa. Wapice on ISO 9001:2008 ja ISO9001:14001 sertifioitu ja AAA-luokiteltu yritys. IoT-Ticket on Wapicen Flow-ohjelmointi tekniikkaan perustuva pilvipalvelutuote, tarjoten ainutlaatuisen käytettävyyden ja mukautumisen asiakkaan digitaaliliiketoimintaan. IoT-TICKET® on avainlipputuote.

Movax on erikoistunut edistyksellisillä ohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmillä varustettujen kaivinkoneeseen asennettavien pontitus- ja paalutuslaitteiden suunnitteluun, kehittämiseen sekä valmistukseen. Yritys on maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan ja pitää hallussaan useita teknologiaan liittyviä patentteja. Movaxin innovatiivisten paalutuslaitteiden avulla asiakkaat voivat maksimoida tuottavuutensa ja toimia ympäristöissä, joihin muuten ei ole pääsyä. Movaxon ISO 9001:2015 sertifioitu ja AAA-luokiteltu yritys.