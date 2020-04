Digitalisoituminen toi joustoa media-alan työhön

Jaa

Media-alalla työn digitalisoituminen on lisännyt työhön liittyvää joustavuutta ja parantanut tiedonkulkua. Lähes puolet alan työntekijöistä (44 %) kokee, että digitalisoitumisen myötä heillä on paremmat mahdollisuudet tehdä työnsä paremmin kuin aiemmin. Etätyömahdollisuutta pidetään myös positiivisena, mikä on oleellista nyt korona-aikana.

Kuva: Marvin Meyer, Unsplash

Tulokset käyvät ilmi raportista "Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä”. Sen ovat julkaisseet Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos sekä psykologian laitos yhteistyössä Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksen kanssa. Raportti "Mediatyöntekijöiden kokemuksia työstä digitaalisessa toimintaympäristössä” on esillä osoitteessa https://mediawork.fi/news/ Kysely toteutettiin yhteistyössä Journalistiliiton kanssa ja siihen vastasi 1004 henkilöä. Raportista selviää lisäksi, että digitalisoitumisella ei ole vain positiivisia vaikutuksia, sillä media-alan työntekijöistä kahdeksan kymmenestä arvioi työn määrän lisääntyneen ja seitsemän kymmenestä kokee, että työstä palautuminen on heikentynyt digitalisaation myötä. – Mahdollisesti digitalisaatio on media-alalla ilmiö, joka vaikuttaa enemmän ja hallitsemattomammin isommissa organisaatioissa, ja sen vaikutukset ovat positiivisemmat pienemmissä organisaatioissa ja yksittäisillä toimijoilla, jolloin voidaan paremmin huomioida työntekijän yksilölliset tarpeet ja taidot, raportin kirjoittajat arvioivat. Media-alan työntekijät toivovat myös pidempiä ja turvatumpia työsuhteita. Alalla koetaan, että työtä on liian paljon liian pienelle työntekijämäärälle. Koulutusta toivotaan niin laitteisiin ja järjestelmiin, sosiaaliseen mediaan kuin myös viestintään sekä työtapoihin. Raportti on osa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa Media Work 2030 -hanketta. Lisätietoa: professori Mikko Villi, journalistiikka, kieli- ja viestintätieteiden laitos, +358408054831, mikko.villi@jyu.fi https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/henkilosto/henkilosto/villi-mikko

Kuvat Kuva: Marvin Meyer, Unsplash Lataa