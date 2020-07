DNA aloittaa Motorolan Moto G 5G Plus -puhelinten myynnin

Motorola Moto G 5G Plus on hintalaatusuhteeltaan erinomainen puhelin, ja se on nyt saatavilla DNA:n verkkokaupassa.

Motorola Moto G 5G Plus -puhelimessa on kestävä 5000mAh akku ja 6,7 tuuman FHD+ näyttö, joka tukee 90hz virkistystaaajuutta. Puhelimen kamerassa takana on 48MP neloiskamera ja edessä tuplaetukamera, joista toinen on ultralaajakulma. Ultralaajakulman ansioista kuvaan mahtuu neljä kertaa tavallista enemmän. Puhelimen suositushinta on 349 euroa.



– Tämä puhelin on hintalaatusuhteeltaan hyvä, ja siinä on monia useille käyttäjille tärkeitä ominaisuuksia, kuten korkealuokkaiset kamera ja 90 hertsin näyttö sekä kestävä akku. Haluamme tarjota 5G-puhelimia monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin, ja tämä malli täydentää 5G-laitevalikoimaamme hyvin, sanoo DNA Kaupan toimitusjohtaja Sami Aavikko.



Kiinnostus 5G-puhelimiin on kasvanut viime aikoina selvästi, ja nyt 5G-puhelimia on jo DNA:n ostetuimpien puhelinten joukossa. 5G-verkon laajeneminen ja edullisemman hintaluokan 5G-laitteiden yleistyminen osaltaan lisäävät ostokiinnostusta.



DNA myy lisäksi Samsung Galaxy A51 5G -puhelimia hintaan 479 euroa, Sony Xperia 1 II 5G -puhelimia hintaan 1199 euroa, ja Xiaomi Mi 10 Lite 5G -puhelimia hintaan 399 euroa. Muita DNA:n myymiä 5G-puhelimia ovat Motorola Edge 5G (599 €) ja Motorola Edge+ 5G (1099 €), Xiaomi Mi 10 -sarjan 5G-puhelimet Xiaomi Mi 10 Pro (999 €) ja Xiaomi Mi 10 (899 €) sekä OnePlus 8 5G -sarjan puhelimet, joiden hinnat lähtevät DNA:lla 699 eurosta. DNA myy myös Samsung Galaxy S20-sarjan 5G-puhelimia (hinnat alkaen 1 049 €) ja Huawei P40-sarjan 5G-puhelimia (hinnat alkaen 799 €) sekä 5G-mokkuloita koti- ja yrityskäyttöön.



DNA:n 5G-palvelut ovat tällä hetkellä tarjolla Espoossa, Heinolassa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Liedossa, Nokialla, Oulussa, Pirkkalassa, Porissa, Raahessa, Raisiossa, Raumalla, Ruskolla, Sipoossa, Tampereella, Turussa, Vantaalla ja Ylöjärvellä. DNA kehittää ja laajentaa kaikkia verkkojaan edelleen aktiivisesti.



