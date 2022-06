Dronet kilpailevat haastavissa kuljetustehtävissä

Drone Tournament -haastekilpailussa testataan, miten dronet suoriutuvat uusissa ja haastavissa kuljetustehtävissä. Samalla ratkotaan tosielämän tarpeista nousseita haasteita, joita ovat tuoneet kisaan droneja hyödyntävät yritykset ja muut toimijat.

Osallistuville joukkueille on tarjolla kolme haastetta. Ensimmäisessä haasteessa dronet pyrkivät kuljettamaan paketin maalta veneeseen. Toisessa tehtävässä dronella on tavoitteena laskeutua liikkuvaan veneeseen hyödyntäen samalla satelliittipaikannustietoa muun muassa veneen sijainnista, suunnasta ja nopeudesta. Kolmannessa tehtävässä tavoitteena on lennättää dronea lennättäjän näköpiirin ulottumattomissa muun muassa videokuvaa hyödyntäen.



Tapahtumaa voi seurata paikan päällä Otarannassa Luolamiehentiellä. Haastekilpailut pidetään torstaina 9.6. klo 9-15 välillä.



Hyötyä suomalaiselle drone-tutkimukselle



Drone Tournamentin järjestää teknologiatapahtumiin erikoistunut Ultrahack ja mukana kumppaneina on droneja hyödyntäviä yrityksiä. Myös alalla tehtävä tiede ja tutkimus on edustettuna: Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI sekä Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT toimivat tapahtuman kumppaneina. Suomessa tehtävä droneihin liittyvä tutkimus, kuten niiden avulla tehtävä kaukokartoitus, edustavat maailman huippua.



- Droneja hyödynnetään jo nykyisin moniin tarpeisiin kuten kartoitus, maa- ja metsätalous sekä turvallisuus, joissa niiden avulla voidaan säästää niin aikaa kuin rahaakin. Tutkimme myös jatkuvasti uusia tapoja dronejen käyttöön. Mahdollisuuksia uusille innovaatioille on paljon ja niiden kehittämiseen tarvitaan niin yrityksiä kuin tieteellistä tutkimustakin. Drone Tournamentissa alan toimijat kirittävät uusinta osaamista ja hyödyntävät uusimpia teknologioita, minkä ansiosta koko alaa viedään eteenpäin, kiteyttää tutkimusprofessori Eija Honkavaara Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGIstä.