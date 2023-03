DU Properties kehittää kiinteistöjensä ympäristötehokkuutta yhteistyössä Smartvattenin kanssa

Suomalainen DU Properties on vastuullisten ja monikäyttöisten kiinteistöratkaisujen edelläkävijä, jonka toiminnan ytimessä on rakennusten käyttöasteen parantaminen. Tunnetuin esimerkki yrityksen työnjäljestä on Helsingin Mannerheimintielle vuonna 2020 valmistunut VALO-kiinteistö, jossa toimii asiakkaitaan ympäri vuorokauden palveleva VALO Hotel & Work -hybridihotelli.

Jatkuvasti vastuullisempiin valintoihin tähtäävä DU Properties ja VALO valitsivat kumppanikseen vesitehokkuuden johtavan asiantuntijayrityksen, Smartvattenin, jo VALOn rakennusvaiheessa.

– VALOssa kiinteistön koko, käyttöaste ja vesipisteiden lukumäärä asettavat vedenkäytön sujuvan hallinnoinnin ja mahdollisten vuotojen havainnoinnin poikkeuksellisen tärkeään asemaan. Palvelumme automatisoidut toiminnot tekevät kaikesta veteen liittyvästä huoletonta ja helppoa, Smartvattenin Key Account Manager Marko Pitkänen sanoo.

VALOssa Smartvattenin vedenkulutuksen etäseurantapalvelu mittaa rakennuksen vedenkäyttöä reaaliajassa ja hälyttää mahdollisista vuodoista välittömästi. Kiinteistössä on 20 000 neliötä ja 422 hotellihuonetta, joissa kiinteistön vedensäästöä vahvistavat modernit hanat, suihkupäät, wc-istuimet sekä astian- ja pyykinpesukoneet.

Smartvatten on auttanut DU Propertiesia paitsi pienentämään kustannuksia ja havaitsemaan vuotoja, myös saavuttamaan kansainvälisesti vertailukelpoisen BREEAM In Use -ympäristösertifikaatin Excellent-tason. DU Propertiesin tavoitteena on saavuttaa korkean tason ympäristösertifikaatti kaikille kiinteistöilleen.

– Ulkopuolisen tahon toteuttama sertifiointi toimii vastuullisten valintojemme todentajana ja se vaikuttaa myös suoraan kiinteistön arvoon. Sertifiointi on huomioitu jo nyt markkinoilla, DU Propertiesin toimitusjohtaja Tuomo Mertaniemi sanoo.

– Yhteistyömme DU Propertiesin ja VALOn kanssa on loistava esimerkki siitä, miten Smartvattenin strategia toteutuu käytännössä. Haluamme auttaa asiakkaitamme, ei vain mittaamaan, vaan myös ymmärtämään vedenkulutusdataa ja sitä kautta havaitsemaan mahdollisia vesivuototilanteita sekä tukemaan heidän vastuullista toimintaansa, Pitkänen summaa.