eCraft on nyt Fellowmind – uuden nimen ja brändin myötä myös palvelut laajenevat

Fellowmind

Fellowmind on modernien liiketoimintajärjestelmien, pilvi- ja tietoturvaratkaisujen, datan ja tekoälyn sekä modernin työskentelyn asiantuntijayritys. Se on Euroopan johtavia Microsoft-kumppaneita ja toimii Suomessa, Saksassa, Hollannissa, Puolassa, Tanskassa ja Ruotsissa 35 eri toimipisteessä. Suomessa Fellowmind toimi aiemmin nimellä eCraft ja sen asiakkaita Suomessa ovat erityisesti valmistavan teollisuuden ja projektituotannon sekä energian, kaupan ja palvelualojen yritykset. Fellowmindin liikevaihto vuonna 2020 oli yli 224 miljoonan euroa ja sillä on 1750 työntekijää. Fellowmindin pääomistaja on Pohjois-Euroopan johtava pääomasijoittaja FSN Capital.

Lue lisää: www.fellowmind.fi ja www.fellowmindcompany.com