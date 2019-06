eCraft taas maailmankärkeä - rohmusi kaksi voittoa Microsoftin maailmanlaajuisessa Partner of the Year -kilpailussa

Suomalainen IT- ja konsultointiyhtiö eCraft palkittiin kahdella pokaalilla Microsoftin maailmanlaajuisessa Partner of the Year -kilpailussa. eCraft valittiin vuoden digitalisaatiokumppaniksi Suomessa ja yritys sijoittui myös toiseksi globaalissa kategoriassa edelläkävijyydestä kenttätyöhön ja ennakoivaan huoltoon liittyvissä liiketoimintasovelluksissa. Maailmanlaajuiseen kilpailuun osallistui yli 2 900 kumppania 115 eri maasta. Kyseessä on merkittävä hatunnosto suomalaisyrityksen kovalle osaamistasolle globaalisti.

eCraft palkittiin Microsoftin maailmanlaajuisessa Partner of the Year -kilpailussa kovasta osaamisesta kenttätyön ohjaukseen ja Dynamics 365 for Field Service -ratkaisuun liittyen. Yhtiö tuli hopeasijalle kisassa, johon osallistui yli 2 900 kumppania 115 eri maasta. Lisäksi yritys valittiin vuoden digitalisaatiokumppaniksi Suomessa. Microsoft Partner of the Year Awards jakaa tunnustusta Microsoft-kumppaneille, jotka ovat kehittäneet ja toimittaneet erinomaisia Microsoft-pohjaisia liiketoimintaratkaisuja.

eCraft on panostanut viime vuosina merkittävästi kenttä- ja huoltoliiketoiminnan sekä valmistavan teollisuuden ratkaisuihin ja kasvattanut Microsoft Dynamics 365 -liiketoimintaansa. Yhtiö on samalla investoinut myös omaan tuotekehitykseen, pääasiassa helppokäyttöisiin ja kenttätyötä tehostaviin kenttätyöntekijän sovelluksiin sekä tekoälyä ja IoT:tä hyödyntäviin ennakoivan huollon ratkaisuihin.

"Uudet teknologiat kuten IoT, tekoäly ja koneoppiminen mullistavat asiakkaidemme toimialoja ja muuttavat bisneksien toimintalogiikkaa - me eCraftilla toimimme tämän muutoksen ytimessä digitalisoiden asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja ja luoden mahdollisuuksia kokonaan uudelle liiketoiminnalle. Töitä on painettu kovaa koko viime vuosi ja haluankin omistaa nämä kaksi upeaa Microsoftin tunnustusta - vuoden digitalisaatiokumppani sekä globaali finalisti Partner of the Year Dynamics 365 for Field Service -kategoriassa - meidän maailmanluokan konsulteille ja devaajille, joiden ansiota nämä voitot ovat. Onhan se nyt helkutin hienoa, että meidät tunnistetaan globaalistikin maailman kärkeen kenttätyön ratkaisuihin ja ennakoivaan huoltoon liittyen", eCraftin toimitusjohtaja Ville Hemmilä iloitsee.

Microsoft korosti perusteluissaan eCraftin olevan Suomen suurin Dynamics 365 -palveluiden tuottaja, joka tarjoaa kaikkia Microsoftin teknologioita. Vahvan liiketoimintaosaamisen lisäksi eCraft hyödyntää modernia pilvialustaa monipuolisesti, minkä ansiosta digitalisaatiohankkeet siirtyvät todelliseksi liiketoimintahyödyksi asiakkaille:

"eCraft on tuonut parhaiten suomalaisille asiakkaille käytäntöön Microsoftin digitalisaatiolupauksen erityisesti palvelutoimialalle ja teollisuusyritysten palveluliiketoimintaan sekä asennuskannan hoitoon. eCraftin asiakasratkaisuissa on yhdistetty ketterällä tavalla analytiikka, IOT, mobiili käytettävyys sekä toiminnanohjaaminen ja asiakkuudenhallinta, Dynamics 365 ja Azure -palvelut. Otettu siis kaikki irti modernista digitalisaation pilvialustasta. On todella hienoa nähdä kun Microsoftin strategiakalvot muuttuvat oikeaksi liiketoimintahyödyksi! ", Jani Liukkonen, Partner Executive, Microsoft.

"Kumppanimme ovat avainasemassa, mitä tulee asiakkaidemme liiketoimintaa muovaaviin ratkaisuihin, ja tämän vuoden voittajat edustavat kumppaneidemme kärkikaartia maailmassa", tiivistää Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft Corporation. "Olemme erittäin ylpeitä voidessamme tunnustaa eCraftin finalistiksi Microsoft Partner of the Year 2019 Dynamics 365 for Field Service -kategoriassa", hän jatkaa.