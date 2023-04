Edistysaskel globaalin metsäkadon torjunnassa

Voimaan tullessaan uusi lainsäädäntö edellyttää niin sanottuja metsäkatoriskituotteita EU-markkinoille tuovia yrityksiä varmistamaan, että niiden EU:ssa myymät tuotteet eivät aiheuta metsäkatoa. Riskituotteita ovat muun muassa kaakao, kahvi, soija sekä naudanliha.

– Uudet säännöt ovat välttämättömiä metsäkadon torjumiseksi. Kulutuksen EU-maissa arvioidaan aiheuttavan jopa 10 prosenttia globaalista metsäkadosta. On hienoa, että EU ryhtyy toimenpiteisiin kulutuksemme aiheuttaman globaalin metsäkadon pysäyttämiseksi, metsäkatoasetuksen varjoesittelijänä kansainvälisen kaupan valiokunnassa toiminut Heidi Hautala sanoo.

– Lain myötä meillä on nyt selkeät raamit metsäkatoon puuttumiselle, ja aidosti kestävä maa- ja metsätalous saa etulyöntiaseman globaaleilla markkinoilla. On tärkeää, että metsien käyttöön ja suojeluun liittyvät säännöt ovat kaikille samat reilun kaupankäynnin kannalta. Samalla kun asetamme vaatimuksia EU-maihin tuotaville tuotteille on myös meidän oman taloutemme noudatettava niitä, Ville Niinistö sanoo.

Hyväksytty teksti parantaa komission alkuperäistä ehdotusta laajentamalla asetuksen soveltamisalaa uusiin tuotteisiin ja hyödykkeisiin kuten kumiin ja palmuöljypohjaisiin johdannaisiin. Siinä asetetaan myös määräajat tulevien vuosien parannuksille.

– Metsäkadon torjumisen lisäksi tämän asetuksen on oltava väline, jolla saadaan aikaan myönteisiä muutoksia alkuperäiskansojen, paikallisyhteisöjen ja pienviljelijöiden elämässä. Onnistuimme parlamentissa tiukentamaan komission velvoitteita kehittää kumppanuuksia tuottajamaiden kanssa. Esimerkiksi kahvia tai kaakaota EU-markkinoille tuottavat pienviljelijät tarvitsevat tukea täyttääkseen asetuksen vaatimukset tuotteiden jäljitettävyydestä, Heidi Hautala sanoo.

– Myös Suomessa tapahtuu metsäkatoa, ja meidän tulee ottaa kaikessa maankäytössämme huomioon ilmasto ja luonnon monimuotoisuus. Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus olla globaalina suunnannäyttäjänä kestävämpiin maa- ja metsätalouden toimiin siirtymiseksi. Tämä asetus asettaa vaatimuksia trooppisten sademetsien tulevaisuuden turvaamiseksi ja samalla luo kannustimia omille edelläkävijäyrityksillemme. Metsäkadon välttäminen tuotannossa ei ole vaikeaa mutta vaatii hyvää toiminnan suunnittelua, Ville Niinistö sanoo.