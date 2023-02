Eduskunta päätti parannuksista kuluttajan asemaan sähkömarkkinoilla

Sähkön hintakatto Kokkolan mallin mukaisesti muuallekin Suomeen 13.12.2022 08:39:59 EET | Tiedote

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell vaatii, että sähköyhtiöiden ympäri Suomea on pikaisesti otettava mallia Kokkolan Energia Oy:stä, joka on asettanut itselleen hintakaton sähköenergian hinnoittelulle. Hintakatto Kokkolassa on 16 senttiä yhdeltä kilowattitunnilta. Kokkolan Energia Oy on sitoutunut myymään sähköä kyseisellä hinnalla oman alueensa asukkaille.