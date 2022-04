Eezy valittiin Vuoden Franchisingketjuksi

Vuoden Franchisingketju Eezy Oyj on henkilöstöpalveluyritys, joka auttaa tekijöitä ja heitä tarvitsevia löytämään toisensa. Tarjoamaansa jatkuvasti laajentaneen Eezyn palveluihin kuuluvat henkilöstöpalvelujen lisäksi esimerkiksi rekrytointi, suorahaku ja henkilöarvioinnit, yritysten tutkimus-, valmennus- ja kehittämispalvelut, kevytyrittäjäpalvelut sekä työllisyyspalvelut. Eezy pyrkiikin olemaan Suomen merkittävin työelämän uudistaja. Franchisingyrittäjyys on kuulunut Eezyn ja sen edeltäjäyritysten liiketoimintamalliin jo 25 vuoden ajan.



Vuonna 2021 Eezyn kautta työllistyi lähes 35 000 työntekijää, joista noin 40 prosenttia oli alle 25-vuotiaita. Yrityksellä oli viime vuoden lopussa 48 toimipistettä ja sen liikevaihto oli noin 305 miljoonaa euroa. Syyskuusta 2020 lähtien Eezy Oyj on listattu Helsingin pörssin päälistalle.



Vuoden Franchisingyrittäjät Kiinteistömaailma-ketjusta



Vuoden Franchisingyrittäjänä palkittiin Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvan Amuletti Asunnot Oy:n Maria Pusa, Janne Kumpulainen, Antti Haataja ja Jesse Nylund. Helsingin ja Espoon alueella toimiva yritys kasvatti vuonna 2021 myymälöidensä määrää kahdesta viiteen ja sen liikevaihto kasvoi yli 80 prosenttia Kiinteistömaailma-ketjun ennätykseen, runsaaseen 4,5 miljoonaan euroon.



”Franchisingyrittäjyys on osoittanut voimansa myös koronakriisin aikana. Franchisingin kasvu ja rooli työllistäjänä takaavat, että mallin merkitys koko kansantaloudelle kasvaa entisestään”, sanoo Suomen Franchising-Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Juha Vastamäki.

Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlaskettu liikevaihto on yli kuusi miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.