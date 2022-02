Effie Awards Finland 2021 -kilpailussa Bob the Robot nappasi Grand Effien ja kultaa, IVALO Creative Agency voitti kaksi kultaa ja hopean.

“Vuoden voittajatöitä yhdistää yksi tekijä: ajattelun saumattomuus. Palkinnoille yltäneet kampanjat ovat malliesimerkkejä siitä, kuinka liiketoiminnan haasteet ovat antaneet suunnan strategialle, joka puolestaan välittyy luoviin ratkaisuihin toteutusta myöten. Erityisesti kampanjoissa, joissa ratkaisuksi ei ollut valikoitunut se ilmeisin ja toisaalta helpoin, olivat tuloksetkin poikkeuksellisia. Oli myös hienoa huomata, että positiivista muutosta halutaan nähdä muuallakin kuin myynnin kehityksessä. Brändien voima näkyä yhteiskunnallisina toimijoina nosti mukavasti päätään, vaikkakin laajemmalle vaikuttavuusajattelulle on edelleen runsaasti tilaa”, kommentoi kilpailun päätuomari ja SEKin vastaava luova johtaja Suvi Lähde.

“Tämän vuoden Effiessä nähtiin monipuolinen katsaus kotimaiseen markkinoinnin tekemiseen. Huomattavaa oli, miten monikanavaisesti ja luovasti kilpailutöissä oli hyödynnetty eri kanavia sekä tapoja tehdä markkinointia”, Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki täydentää.

”Viime vuosi osoitti jälleen kiistatta markkinoinnin roolin yritysten liiketoiminnalle. Se aikaansaa kysyntää. Yritysten taloudellisen menestyksen ansiosta Suomen kansantalous voi hyvin. Suuri kiitos sekä omasta että koko Sanoman puolesta kaikille näille upeille voittotöille. Oli ilo ja kunnia päästä oppimaan jälleen kerran markkinoinnin mestareilta kuninkuusluokassa. Kannustan kaikkia tutustumaan voittotöihin ja ottamaan mallia, miten saadaan aikaan poikkeuksellisia tuloksia. Vahva insight, upeat luovat ratkaisut ja tarkoin harkittu mediastrategia on yhdistävä tekijä voittotöissä” toteaa Karri Ahonen, johtaja, Sanoma B2B Solutions.

Voittajatyöt perusteluineen:

GRAND EFFIE

Suomen kansallisjuoma

Hartwall Oy & Bob the Robot Oy, Miltton, Cocoa Media Productions, Lataamo Group, Dagmar

(Strateginen markkinointi)



Moni ei tähän pysty. Ei ole helppoa kääntää voimaksi sitä, mitä yleisesti pidetään heikkoutena tai jopa vihataan – koko kansakunnan voimin. Ja kun inhosta syntyy idea, jolla onnistutaan aukottomalla strategialla ryyditettynä rakentamaan brändille arvoa kerta toisensa jälkeen, ei sitä voi kuin rakastaa. Takaa-ajoasemasta lähtenyt vuosien työ on kantanut pitkälle, eikä ole mitään syytä, etteikö tämä kiistaton voittajakonsepti jatkaisi nousuaan läpi harmaan arjen pitkälle tulevaisuuteen.

ERIKOISSARJA

KULTA

Suomen kansallisjuoma

Hartwall Oy & Bob the Robot Oy, Miltton, Cocoa Media Productions, Lataamo Group, Dagmar

(Strateginen markkinointi)

Malliesimerkki siitä, kuinka lähes mahdottomalta tuntunut markkinatilanne on käännetty kasvuksi oivaltavalla strategialla ja johdonmukaisella brändityöllä. Käsissämme on nyt ilmiöksi muodostunut konsepti, joka on onnistunut uusiutumaan vuodesta toiseen ja jatkaa kulkuaan suomalaisten sydämiin läpi harmaimpienkin päivien.

HOPEA

Kokkikartano – pienen keravalaisen ruokatehtaan kasvutarina

Snellmanin Kokkikartano Oy & Folk Finland, Woodpecker, Dagmar, DNM13 Revolution Oy, Genero - The Growth Marketing Co.

(Strateginen markkinointi)

Tältä se näyttää, kun markkinointiviestinnän oivallus lähtee tuotteesta ja muodostaa uskomattoman eheän kokonaisuuden aina luovasta strategiasta toteutuksiin. Kun taustatyö on tehty kerran hyvin, jaksaa se kantaa useamman vuoden. Tämä saumaton palapeli vaikuttaa vaikuttavuudellaan.



PRONSSI

Love Conquers All

Burger King Finland & TBWA\Helsinki, Napa Agency

(Pienet ja alueelliset budjetit, Yrityskuva)

Vahva, erottuva ja mieleen jäävä kampanja, jossa brändin rohkeus herättelee myös yleisönsä. Oivaltava idea on nerokas peliliike – se ottaa vipuvoimaa kilpailijastaan, mutta kotiutuu arvoksi omalle brändille. Kokonaisuus on eheä, ja toteutuksen laatu korostaa ideaa kauneudellaan.







KAUPPA & KULUTTAJA

KULTA:

Talousjournalismi haasteellisen kohderyhmän vetovoimatekijäksi

Helsingin Sanomat / Sanoma Media Finland & TBWA\Helsinki

(Uusi tuote tai palvelu)

Tällaista analyysia markkinatilanteesta ja kohderyhmästä pääsee ihastelemaan harvoin. Ja juuri siksi ratkaisu onnistuu vastaamaan haasteeseen täydellisesti. Kampanjan kaikki palaset loksahtavat kohdalleen ja toteutus puhuttelee kohderyhmää niin osuvasti, ettei siitä voi kuin vaikuttua.



PRONSSI

”Se rouheampi uutuus” – Fazerin kaikkien aikojen menestynein patukkalanseeraus

Fazer & Oy SEK Ab, Dagmar

(Uusi tuote tai palvelu)

Tämä kampanja todistaa, että timanttisella strategisella työllä onnistutaan vaikuttamaan oman liiketoiminnan lisäksi koko kategoriaan. Vaikka lähtötilanne oli haastava perinteikkäälle brändille, onnistui se erottumaan kilpailijoistaan ja hurmaamaan yleisönsä luovalla toteutuksella.

MEDIA

HOPEA:

Bed Peace

Finlayson & IVALO Creative Agency, Miltton Oy, Content Corner, Toinen PHD, Simelius&Simelius

(Mediaidea)

Mikä on media, mitä se voi olla? Kun ratkaisuksi ei valikoidu se ilmeisin ja toisaalta helpoin, ovat tuloksetkin poikkeuksellisia. Tämän kampanjan menestys ei nojannut vain oivaltavaan mediaratkaisuun, se onnistui luomaan arvoa myös merkityksellisellä viestillä, joka rakensi brändin liiketoimintaa pitkälle tulevaisuuteen.



POSITIIVINEN MUUTOS

KULTA:

Bed Peace

Finlayson & IVALO Creative Agency, Miltton Oy, Content Corner, Toinen PHD, Simelius&Simelius

(Ympäristö – Brändit)



On hienoa huomata, että positiivista muutosta halutaan nähdä muuallakin kuin myynnin kehityksessä. Kun aidot vastuullisuusteot valjastetaan markkinoinnin viestien sisällöiksi ja ne saavat oivaltavan luovan muodon, ovat tulokset kiistattomia – niin liiketoiminnan kuin ympäröivän maailman kannalta.

PRONSSI:

Miten Pelastusarmeijan historian suurin keräystuotto saavutettiin

Pelastusarmeija & Make it Simple Oy, Otto Tuotanto, Onni Wiljami Photography, Miracle Sound Oy

(Sosiaalinen vastuu – Non-profit)

Hyvä idea toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan aina. Ja kun sen toteuttaa tavalla, joka tuo aiheen aidosti ihmisen lähelle, ei sitä voi ohittaa. Tämä kampanja pakotti toimimaan ja teki passiivisesta kohderyhmästä aktiivisen toimijan. Yhteiseksi hyväksi.



TUOTTEET & PALVELUT

KULTA:

Bed Peace

Finlayson & IVALO Creative Agency, Miltton Oy, Content Corner, Toinen PHD, Simelius&Simelius

(Asuminen)

Tämä kampanja loistaa eheydellään. Systemaattinen ja brändin ydintä viestivä kokonaisuus tavoitteista ja strategiasta toteutukseen sekä tulosten analysointiin asti todentaa vaikuttavuutta, johon vain harva yltää. Upea esimerkki siitä, että se ei aina voita, joka myy eniten, vaan se, joka onnistuu luomaan arvoa.





HOPEA:

Lidlin Satukausi

Lidl Suomi & Folk Finland, Otto Tuotanto, Virta media

(Elintarvikkeet)

Tarinan voimaan luottaminen kannattaa. Se tekee tästä kampanjasta oppikirjaesimerkin siitä, kuinka erottuva markkinointi tuo lisäarvoa brändille. Tämä huumoriin nojaava irtiotto korona-arjen sentimentaalisuudesta toimii myös kaupallisesti. Suorastaan satumaisesti.







HOPEA:

Cledos Meal 5,95

Food Folk Finland Oy & OMD Finland Oy, Nord DDB Helsinki

(Matkailu & Turismi)

Harva kampanja on kohderyhmälleen niin uskollinen, että se jää ulkopuoliselle jopa mysteeriksi. Juuri tämä syvästä kohderyhmäymmärryksestä juontunut strategia ja luova ratkaisu tekevät kokonaisuudesta toimivan. Kun yleisönsä kanssa on näin yhtä, näkyy se myös tuloksissa.





PRONSSI:

Kyllä kyllä, näin räjäytetään autokaupan traditiot

Suomen Autokauppa Oy & Avidly Oyj, Grilli Films, Nöjd

(Autoilu&Moottoriala)

Kun markkinointiviestintä onnistuu olemaan kilpailuista erilaistava ja samaan aikaan asiakkaalle relevantti, on yhdistelmä voittamaton. Kyllä kyllä. Tämä kampanja oli luovaa ratkaisua myöten kaikessa riemastuttavuudessaan juuri sitä.