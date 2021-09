Effie-tuomaristo on nyt valittu – kaksi tuomaristoa valitsee vuoden tuloksellisimmat markkinointikampanjat.

”Effien tämän vuoden tuomaristo muodostuu kokeneista ja monialaisista markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisista. Shortilla tullaan varmasti näkemään Suomen parhaimmisto.” - Riikka-Maria Lemminki, Marketing Finlandin toimitusjohtaja kommentoi.



Effien ohjausryhmä vahvistaa finalistit ja voittajat tuomariston ehdotuksen perusteella. Ohjausryhmä koostuu tuomariston lailla markkinoinnin huippuammattilaisista ja sitä johtaa Bob the Robotin toimitusjohtaja Miska Rajasuo. Kunkin kategorian vuoden tuloksekkain ja luovin kampanja sekä Grand Effien saaja palkitaan 10.2.2022 Effie Awards Finland -gaalassa, joka tullaan näillä näkymin järjestämään livetilaisuutena. Effie Awards Finlandin pääyhteistyökumppanina jatkaa Sanoma Media Finland.

Tuomariston jäseniksi kutsutaan markkinoinnin huippuammattilaisia jäsenyrityksistä ja toimistoista, jotka ovat osoittaneet aiemmissa Effie- tai muissa kansainvälisissä kilpailuissa hallitsevansa markkinoinnin tulosten tekemisen. Tuomaristoon kutsutaan edustajat myös korkeakouluista ja mediasta.

Tuomariston 1. kierros kokoontuu 25.11.2021

Päätuomari: Suvi Lähde, Executive Creative Director, SEK

Anna Salmi, SVP brand, communications and sustainability, Posti Group Oyj

Ilkka Ruotsalainen, Creative Strategist, IVALO Creative Agency

Jani Engberg, CSO, Partner, Republic

Joanna Viileinen, Markkinointi-ja viestintäpäällikkö, Rototec

Johanna Jäkälä, CCO, Kaupallinen johtaja, VR

Johanna Varis, Marketing Manager, Abloy Oy

Lasse Nikkari, Päällikkö, formaatit & brändiviihde, Sanoma Media Finland

Leena Koskinen, Markkinointiarkkitehti, Head of People & Culture, ToinenPHD

Minna Utriainen, Business Development Director, Avidly Oyj

Mirva Kaitila, Producer, Head of client services, Bond creative agency

Netta Alaranta, Head of accounts, Drama Queen

Olessia Kozlova, Marketing Manager, Matkahuolto

Ossi Honkanen, Creative Director, hasan & partners

Paula Hernetkoski, Director, Strategic Sales Development, B2B, Sanoma Media Finland

Pekka Tola, SVP, Global Brand and Marketing, Valio Oy

Reetta Wallen, Senior Creative, Bob the Robot

Tapu Haro, Creative director, Sherpa

Tarja Autio, Markkinoinnin lehtori, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tarja Malinen, Head of marketing and communication, Luhta sportswear company

Niina Uotila, Client Director at Vapa Media

Tuomariston 2. kierros kokoontuu 14.12.2021

Päätuomari: Suvi Lähde, Executive Creative Director, SEK

Anna-Riikka Hovi-Taunila, Asiakaskokemusjohtaja, Terveystalo

Anu Rintala, Brändijohtaja, Finnair

Jami Pankakari, Head of Digital Strategy, Mediabrands Finland

Jani Leppänen, Strategist & Managing partner, 358, Future Affairs

Jotti Taival, Creative Director, Kauas Creative

Jukka Veteläinen, Head of Strategy & Insight, dentsu

Kati Saarela, Marketing Director, Schibsted Suomi

Karri Ahonen, Johtaja, Sanoma Media Finland

Kimi Issakainen, Creative Director, SEK

Perttu Partanen, Chief marketing officer, Puuilo

Laura Paikkari, Creative Director, TBWA\Helsinki

Mats Nyström, Markkinointijohtaja, Food Folk Suomi Oy / McDonald's Finland

Mika Hyötyläinen, Vice president, marketing communications, Neste

Pasi Lindqvist, Copywriter, N2 Creative

Pia Dahlman, Chief Executive Officer, Folk Finland Oy

Reija Laaksonen, Vice president, head of global marketing, Nokian Tyres Plc

Riikka Järvinen, Chief marketing strategist, Nordea

Salla Erkkilä, Strategist, Client Lead, Dagmar

Samuli Cantell, Global Creative Director & Founder, Adventure Club

Ville Ohtonen, Vastaava luova johtaja, Bob the Robot

Tärkeät päivämäärät

13.9.2021 Ilmoittautuminen alkaa

7.10.2021 Early Bird päättyy

21.10.2021 Late fee (lisämaksullinen jatkoaika)

28.10.2021 Extended deadline (lisämaksullinen jatkoaika)

10.2.2022 Effie Awards Finland -gaala ja palkintojenjako

Effie-kilpailusta





Effie on maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Effie Worldwide Inc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki. Effie-kilpailun säännöt ja ohjeet laaditaan Effie Wordwide -organisaatiossa. Se valvoo, että kilpailu viedään läpi kaikissa maissa samoja sääntöjä noudattaen. Kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa 20. kertaa järjestettävän maakohtaisen kilpailun lisenssin omistaa Marketing Finland ry.