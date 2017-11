Eget yrkesinriktat utbildningsprogram för personliga assistenter – Assistans tryggar en smidig vardag för handikappade

Vankisijoittelun riskit 17.11.2017 13:35 | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on rangaistusta suorittavien valmentaminen rikoksettomaan elämään. Osana tätä on hallittu vapauttaminen mihin pyritään lisäämällä avolaitosten ja yhdyskuntaseuraamusten käyttöä. Tavoite on sinänsä perusteltu ja vankeuslain tavoitteiden mukainen.