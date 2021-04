Eija Ahvon elämäkerta ilmestyy heinäkuussa

Elina Saksalan kirjoittama elämäkerta Eija Ahvo – Elämän sain soimaan (Reuna) ilmestyy Kymi Libri -kirjamessuilla Myllykoskella 22.–25. heinäkuuta. Saksala haastattelee Eija Ahvoa lauantaina 24.7. messujen päälavalla. Kirja kartoittaa Ahvon keskeiset elämänvaiheet ja huikean uran laulajana, näyttelijänä ja Unicef-lähettiläänä, mutta teos sisältää myös kiinnostavia pohdintoja taiteesta, luonnosta ja ihmisyydestä.

Kirjan nimi tulee MTV:n 80-luvun suosikkiohjelman Soitinmenot tunnusbiisistä: Elämän sain soimaan / musiikin vain voimaan / luottaessain sain tien löytää (säv. Aarno Raninen). Tv-ohjelman laulavan näyttelijänelikon muodostivat Eija Ahvo, Susanna Haavisto, Heikki Kinnunen ja Erkki Saarela.

Käytyään koulun Juankoskella – samassa koulussa kuin Juice Leskinen – Eijasta tuli Iskelmälaulun Suomen mestari ja sen jälkeen Kuopion yhteisteatterin näyttelijäharjoittelija. Kun maalaistyttö lopulta uskaltautui Helsinkiin pyrkimään Teatterikouluun, hän sai kurssikavereikseen muun muassa Kari Väänäsen, Matti Pellonpään ja Marjut Komulaisen. Ja opettajakseen Toni Edelmannin, jonka kanssa yhteinen musiikkimatka jatkui 45 vuotta.

Helsingin Kaupunginteatterissa Eija Ahvo teki Shakespearen, Tšehovin, Molièren ja Aleksis Kiven kirjoittamia dramaattista rooleja, mutta myös suuria musikaaleja: Cats, Chicago, Piaf Piaf, Kallion Kimallus... Mistä nuorelle näyttelijälle löytyi aikaa ja energiaa näiden töiden rinnalla käydä laulukeikoilla, tehdä elokuvarooleja, kabareeta ja perustaa perhe? Samaan aikaan hän ryhtyi Unicefin Hyvän tahdon lähettilääksi.

Eijan kalenteri oli vuosikymmeniä täynnä kuin ruotsinlaivan voileipäpöytä, ja jälkiruokapöydällä oli lisäksi kurkkulaulua, itkuvirsiä, shamaanirummutusta... Ja vielä: Susanna Haavisto ja Eija ovat yhdessä kehittäneet Laulunkieli-menetelmän, jolla he metsästävät osallistujan persoonallista ääntä mottonaan "Silmät on sielun peili, mutta ääni on itse sielu".

Eija sai Pro Finlandia -mitalin vuonna 2018.