Ekologi Otso Ovaskainen ja historioitsija Pasi Ihalainen valittiin akatemiaprofessoreiksi

Kaksi Jyväskylän yliopiston tutkijaa sai arvostetun akatemiaprofessorin rahoituksen kaudelle 1.9.2021–31.8.2026. Akatemiaprofessuurin saivat yleisen historian professori Pasi Ihalainen sekä matemaattisen ja tilastollisen ekologian professori Otso Ovaskainen.

Kaikkiaan Suomen Akatemia valitsi kymmenen uutta akatemiaprofessoria. He ovat alansa kansainvälisessä kärjessä olevia tutkijoita, joiden tieteellisellä toiminnalla arvioidaan olevan merkittävää vaikuttavuutta tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan. Hakijoita oli tällä kertaa ennätysmäärä, kaikkiaan 249 tutkijaa.

Professori Pasi Ihalainen tutkii poliittista edustuksellisuutta ja selvittää parlamentin ja kansan välisiä jännitteitä vallankumousten aikakaudelta 1700-luvulta 2000-luvulle. Tutkimuskohteena ovat historialliset ja tämän päivän tavat rakentaa, haastaa ja luoda uudelleen parlamentaarisen päätöksenteon oikeutusta kansansuvereniteetista ja kansanedustuksesta käydyn poliittisen keskustelun kautta.

Tutkimuksessa monitieteinen ja kansainvälinen tutkimusryhmä analysoi digitalisoituja historiallisia parlamenttiaineistoja Suomesta ja yhdeksästä Suomen kannalta tärkeästä Euroopan maasta



Professori Otso Ovaskainen on matemaattisen ja tilastollisen mallinnuksen huippuosaaja. Ovaskainen aloittaa Jyväskylän yliopiston matemaattisen ja tilastollisen ekologian professorina tammikuun alussa 2021. Hän siirtyy Jyväskylään Helsingin yliopiston matemaattisen ekologian professorin tehtävistä, jossa hän on toiminut vuodesta 2009.



Ovaskainen on kehittänyt uusia kenttätutkimuksen ja tilastollisen analyysin menetelmiä ekologian tutkimukseen ja seurantaan. Menetelmiä on käytetty maailmanlaajuisesti.



Parhaillaan Ovaskainen johtaa maailmanlaajuisesti ainutlaatuista tutkimusta, jossa luonnon monimuotoisuutta kartoitetaan samaan aikaan yli 450 paikassa ympäri maailmaa. Tutkimus sai 12 miljoonan euron ERC-rahoituksen vuonna 2019. Tietoa eliölajeista kerätään automaatiota hyödyntävin menetelmin DNA- ja ääninäytteistä sekä riistakameroiden kuvista.

Lue lisää uusista akatemiaprofessuureista Suomen Akatemian tiedotteesta

Lisätietoja:

Professori Pasi Ihalainen, pasi.t.ihalainen@jyu.fi, puh. 0400 247 457

Professori Otso Ovaskainen (Jyväskylän yliopistossa 2.1.2020 alkaen), otso.ovaskainen@helsinki.fi, puh. 050 3092795



Viestinnän asiantuntija Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi, +358 50 472 1162