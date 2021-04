Elinkeinoelämän järjestöt: Puoliväliriihessä kivet poistettava yritysten koronaloikan edestä

/// JULKISTA 20.4. KLO 00.01 /// Kysely: Yrittäjien luottamus YEL-järjestelmään horjuu 20.4.2021 00:01:00 EEST | Tiedote

Yrittäjien luottamus YEL-eläkejärjestelmään on vaatimaton, Yrittäjägallup kertoo. Vain runsas kolmannes kertoo luottavansa yrittäjien eläkejärjestelmään. Epäluottamusta kokevat erityisesti nuoret ja pienituloiset yrittäjät. “Tämä on vakava asia, koska luottamus eläkejärjestelmään on osa ihmisen perusturvaa”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.