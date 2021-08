Elo-syyskuun vaihteen päällystystöitä Lounais-Suomessa

Jaa

Tienpäällystystöitä jatketaan elo-syyskuun vaihteessa valtatiellä 8 väleillä Lemmi-Katinhäntä, Laitila-Varhokylä ja Unaja-Kortela. Laitilassa päällystetään myös maantien 12489 eli Salontien itäpäätä ja kantatien 43 varrelta jalankulku- ja pyöräilytietä välillä Ilomäentie-Matikankuja. Somerolla päällystetään maantietä 2810 välillä Helsingintie-Joensuuntie. Satakunnassa päällystetään myös maantietä 2453 välillä Arantila-Harjavalta sekä Otsolan maantietä 12542 ja 12544 Honkilahti.

Kaikilla kohteilla maantie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen.

Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Elokuun loppupuolen runsaat sateet ovatkin viivästyttäneet usean jo aiemmin päällystettäväksi ilmoitetun kohteen toteuttamista. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä. Kesän helteet saattavat myös aiheuttaa muutoksia aikatauluihin. Jos uuden asfalttipinnan jäähtyminen ja kovettuminen hidastuu, päällystetty kaista joudutaan pitämään liikenteeltä suljettuna pidempään. Ajo liian kuumalla ja pehmeällä päällysteellä aiheuttaisi asfaltin pintaan muodonmuutoksia, joka mitätöisi päällystyön tavoitteet.

Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta.

Päällystystyöt Varsinais-Suomessa - Väylävirasto (vayla.fi)

Päällystystyöt Satakunnassa - Väylävirasto (vayla.fi)

Viestimme aktiivisesti myös twitterissä @VarsinaisELY.

Liikennetilannepalvelusta löydät kaikki ajantasaista tietoa kaikista käynnissä olevista tietöistä ja muista liikenteen häiriöistä.

Liikennetilannepalvelu

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902