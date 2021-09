ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalassa huhti–kesäkuussa lähes kaksinkertaisen määrän kehittämisrahoitusta alkuvuoteen verrattuna

Heinäkuun sinilevätilanne melko rauhallinen Pohjois-Karjalassa 29.7.2021 08:07:57 EEST | Tiedote

Heinäkuun helteistä huolimatta Pohjois-Karjalan sinilevätilanne on ollut melko rauhallinen. Sinilevää on havaittu Pyhäselän Paksuniemellä. Havaintoja on tehty myös Pieliseltä, jossa sinileväesiintymät ovat olleet runsaita.