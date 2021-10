ELY-keskus myönsi Pohjois-Karjalassa yrityksille kehittämisrahoitusta yli 7,4 miljoonaa euroa heinä–syyskuussa

ELY-keskus myönsi 1.7.–30.9.2021 maakunnan yrityksille yli 7,4 miljoonaa euroa erilaista kehittämisrahoitusta.

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettiin yli 5,5 miljoonaa euroa rakennerahasto-ohjelmasta, yritysrahoitusta maaseutuohjelmasta yli 700 tuhatta euroa ja yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin hieman yli 90 tuhatta euroa.

Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettiin maakunnan kehittämishankkeita yli 700 tuhannella eurolla. Maaseudun hanketukea ELY-keskus myönsi liki 276 tuhatta euroa. Maaseutuyritysten koronatukea myönnettiin hieman yli 46 tuhatta euroa.

ELY-keskuksen myöntämällä reilun 5,5 miljoonan euron yrityksen kehittämisavustuksella vaikutetaan siihen, että Pohjois-Karjalan yrityksissä syntyy noin 131 uutta työpaikkaa ja n. 38 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa. Lisäksi rahoituksen arvioidaan lisäävän vientiä noin 18,6 miljoonalla eurolla. Maaseuturahaston 700 tuhannen euron yritystuella taas käynnistyvät lähes 2 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit.

Tarkemmat tiedot ELY-keskuksen Pohjois-Karjalaan vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana myöntämästä rahoituksesta löytyvät liitteenä olevasta rahoituskatsauksesta. Rahoituskatsauksesta näkyy tukisummien lisäksi kenelle tukia on myönnetty.

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 käynnistyy marraskuussa

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, toimeenpano käynnistyy 1.11.2021. Ohjelmasta on Pohjois-Karjalalle tulossa seuraavan seitsemän vuoden aikana EU:sta noin 148 miljoonaa euroa. Se on 129 euroa asukasta kohden. Tämä on neljänneksi suurin osuus Suomen maakunnista asukasmäärään suhteutettuna.

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF).

Maakunnassa valmistellaan ohjelman rahoitushakujen avaamista sekä infotilaisuuksia ohjelman sisällön ja toiminnan tiedottamiseksi.

Maaseuturahaston elpymisvarojen haku käynnistynyt

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa ja yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Investoinnit rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joilla helpotetaan toipumista koronakriisistä. Ensimmäinen hakujakso päättyy 15.11.2021.

Maaseutuohjelman siirtymäkaudella vuosina 2021–2022 yritysten kehittämisen rahoittamiseen on käytettävissä siirtymäkauden määräraha, josta on mahdollista hakea tukea jatkuvasti entisin ehdoin, sekä elpymisvälineen määräraha.