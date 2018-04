Emilie Gardberg aloittaa Suomen Lontoon-instituutin johtajana syyskuussa

Sarjakuvasankareista tulee sankarittaria – Kaisa Leka piirtää kansainväliseen näyttelyyn tyttöturtlesit 26.4.2018 12:20 | Tiedote

Sarjakuvasankaruus on perinteisesti ollut miesten työtä. Nyt asiaan on tulossa muutos, sillä tunnetut sarjakuvataiteilijat päivittävät miehiset sankarihahmot sankarittariksi. Toukokuussa avautuvan Hero(ine)s-näyttelyn tavoitteena on herättää keskustelua sukupuolirooleista.