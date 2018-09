Emilie Gardberg aloittaa Suomen Lontoon-instituutin johtajana

Gardbergilla on pitkä kokemus kulttuurialan johtotehtävistä.

Suomen Lontoon-instituutin johtajana on aloittanut nelivuotiskaudella Emilie Gardberg. Gardbergilla on laaja kokemus johtotehtävistä kulttuurialalla. “Brexitin myötä kahdenvälinen yhteistyö brittien ja Suomen välillä korostuu entisestään. Toisaalta instituutin toinen vastuumaa Irlanti pysyy EU:ssa, joten mahdollisuudet toimia monissa verkostoissa samanaikaisesti jatkuvat ja vahvistuvat. Tuleva nelivuotiskauteni on kiinnostavien uusien avausten aikaa”, Gardberg sanoo.

Emilie Gardberg (s. 1976), MA, on aiemmin työskennellyt Turun musiikkijuhlien toiminnanjohtajana ja Turun filharmonisen orkesterin intendenttinä. Syksyn 2017 hän vietti stipendiaattina yhdessä maailman johtavista ajatushautomoista, Wilson Centerissä Washington DC:ssä. Gardberg valmistui taiteiden maisteriksi Columbian yliopistosta New Yorkista 2008 ja tätä ennen musiikkipedagogiksi Turun AMK:n Taideakatemiasta. Hän opettaa taidehallintoa ja johtajuutta vierailevana luennoitsijana useissa korkeakouluissa.

Gardberg on erityisen kiinnostunut taiteen yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Hän on aikaisemmissa tehtävissään tarkastellut taidetta muun muassa tasa-arvon, ympäristön ja rauhantyön näkökulmista. Parhaillaan hän valmistelee kirjaa taidemusiikin maailmaa parantavista vaikutuksista.

“Emilie tuo instituuttiin vankkaa taidealan johtamiskokemusta yhdistettynä haluun tehdä maailmasta reilumpi paikka. Hän on todistanut Turussa olevansa idearikas ja taitava yhteistyön rakentaja. Juuri kulttuuriset sillanrakennustaidot ovat tarpeen Britannian määritellessä uudelleen paikkaansa Euroopassa”, instituutin hallituksen puheenjohtaja Tommi Laitio sanoo.

Instituutin edellisen johtajan Pauliina Ståhlbergin, MA, nelivuotiskaudella instituutti on keskittynyt voimakkaasti tasa-arvon edistämisen, nykytaiteeseen ja -sirkukseen.

Viime vuonna Britannia nousikin suomalaisen sirkuksen ykkkösvientimaaksi. Instituutti on myös tukenut uransa alkuvaiheessa olevia taiteilijoita.

“Oikeassa kohdassa saatu pienikin tuki ja esittely oikeille ihmisille voivat avata valtavasti mahdollisuuksia. Suomalainen rohkeus, hulluus ja laadukas tekeminen kiinnostavat Britanniassa. Täällä on suuria yleisöjä marginaalisemmillekin taidemuodoille ja paljon mahdollisuuksia yhteistyölle”, Ståhlberg kertoo.

Suomen Lontoon-instituutti on suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija Britanniassa ja Irlannissa. Instituutti tunnistaa muutostekijöitä taiteen, kulttuurin ja yhteiskuntatieteiden kentillä ja rohkaisee uusia näkökulmia nykypäivän ongelmiin.