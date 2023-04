Energiansäästö usutti suomalaiset talopesuloiden käyttöön

Jaa

Suomalaisten pyykinpesussa on havaittavissa selvä trendi: taloyhtiöiden pesutupien käyttö on kasvanut sähkön hintojen noustua. Asukasviestintään ja -palveluihin erikoistuneen One4all Finlandin sähköisessä varauskalenterissa tehtiin viime vuonna yli 640 000 pesutupavarausta. Varausten määrä on jyrkässä nousussa.

Yhä useampi suomalainen hyödyntää taloyhtiönsä pesutupaa osoittaa One4all Finlandin data.

Energiansäästöä etsitään arkisista asioista “Datamme kertoo, että taloyhtiöiden pesutuvat ovat kasvattaneet suosiotaan. Näimme pesutupavarauksissa selvää kasvua loppuvuodesta, jota selittää ainakin ajankohtainen energiatilanne. Loka-joulukuussa 2022 tehtiin 38 % enemmän pesutupavarauksia kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2021”, kertoo Kitte Hamilton, One4allin toimitusjohtaja. Taloyhtiöt eivät rahasta pesutuvilla Taloyhtiöiden pesutuvat mahdollistavat asukkaille melkoisen säästön omassa sähkölaskussaan varsinkin, jos pesutuvan käyttö on ilmaista. Pesutupien käyttö myös säästää vettä ja energiaa, sillä niissä on kotikoneisiin verrattuna tehokkaammat pesukoneet ja kuivausrummut, joilla pyykkiä saa pestyä kerralla enemmän ja nopeammin. Hamilton kertoo, että energiatilanne on aiheuttanut jonkin verran muutoksia pesutupien hintapolitiikkaan sähköisessä varauskalenterissa. “Valtaosa pesutupakalentereista on kuitenkin edelleen taloyhtiöissä ilmaisia.” Himopyykkääjiä pitää rajoittaa “Sunnuntain pyykkivuoro on suomalaiselle edelleen pyhä. Vaikka sunnuntait ovat datamme mukaan suosituin pyykkäyspäivä, niiden lisäksi pyykkäyspiikkejä esiintyy yksittäisinä päivinä”, kertoo Hamilton. Pesutupien kasvavan suosion vuoksi varsinkin ilmaisten pesutupien kohdalla saattaa olla tarpeen asettaa rajoituksia pyykkivuoroihin, jotta vuoroja riittää kaikille halukkaille. “Pesutupien ja yksittäisten laitteiden käyttöä on helppo hallinnoida sähköisessä varauskalenterissa. Varauskalenterissa voidaan tehdä erilaisia kalenterikohtaisia määrityksiä ja rajoituksia, kuten rajoittaa varausmääriä tai määritellä, että seuraavan vuoron voi varata vasta silloin, kun edellinen on käytetty. Määrityksiä ja rajoituksia on myös helppo muuttaa tarpeen mukaan”, kertoo Hamilton. “Jos pesutupa on maksullinen, hinnoittelulla voidaan vaikuttaa pesutupien käyttöasteisiin. Suosituimmat pyykkäysajankohdat voidaan hinnoitella kalliimmiksi kuin muut ajankohdat, jolloin käyttöä saadaan tasattua.” Sähköinen varaskalenteri auttaa säilyttämään naapurisovun Hamilton kertoo, että asukkaan varausoikeus on mahdollista laittaa tauolle, jos asukas ei noudata pesutuvan sääntöjä. Hän ei kuitenkaan muista, että tällaista ratkaisua olisi koskaan jouduttu tekemään pesutupien kohdalla. “Naapureiden pesutupakäyttäytyminen on perinteisesti ollut suuriakin tunteita nostattava aihe, mutta varauskalenterin tasapuolisten käyttösääntöjen avulla voidaan edistää naapurisovun säilymistä.”

Yhteyshenkilöt

Kuvat Yhä useampi suomalainen hyödyntää taloyhtiönsä pesutupaa osoittaa One4all Finlandin data. Lataa