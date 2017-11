Ensimmäiseen lippulaivaohjelman rahoitushakuun 16 hakemusta

Jaa

Suomen Akatemian ensimmäisen lippulaivaohjelman haku päättyi 9.11.2017. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 16 kappaletta. Näistä seitsemän on yksittäisten tutkimusorganisaatioiden hakemuksia ja yhdeksän on konsortioita eli useamman tutkimusorganisaation yhteisiä hakemuksia. Hakijoina oli 10 yliopistoa ja viisi valtion tutkimuslaitosta. Rahoitusta haettiin kaikkiaan 173,3 miljoonaa euroa. Suomen Akatemia on varautunut rahoittamaan tästä hausta enintään 25 miljoonalla eurolla lippulaivoja niidenensimmäisellä nelivuotiskaudella.

Akatemian hallituksen nimittämä lippulaivajaosto tekee päätökset lippulaivaohjelman valinnoista 18.4.2018. Lippulaivaohjelman toinen haku aukeaa toukokuussa 2018 ja sen hakuaika päättyy 20.6.2018. Lippulaivassa yhdistyvät korkeatasoinen tutkimus, taloudellista kasvua tukeva ja/tai muu merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vahva yhteistyö elinkeinoelämän sekä muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky ja isäntäorganisaation tai isäntäorganisaatioiden vahva sitoutuminen. Tulevat lippulaivat ovat laadukkaasti, joustavasti ja vaikuttavasti toimivia osaamiskeskittymiä, joissa on samanaikaisesti meneillään useita eri hankkeita ja muita toimintoja. Toimintakauden aikana lippulaivat kehittyvät ja pystyvät muuntamaan omaa toimintaansa systemaattisesti uudistaen ja laajentaen. Lippulaiva voidaan valita kaikilta tieteen aloilta.

Yhteyshenkilöt