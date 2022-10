Ernst-Jan Stigter on Fellowmindin uusi toimitusjohtaja – Nopeasti kasvavalla IT-yhtiöllä eniten työntekijöitä Suomessa

Emiel Putman, Fellowmind-konsernin toimitusjohtaja, on päättänyt luopua tehtävästään kuluvan vuoden jälkeen. Fellowmindin hallitus on nimittänyt Ernst-Jan Stigterin konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2023 alkaen. Stigter on toiminut Fellowmindissa Alankomaiden maajohtajana vuodesta 2021 lähtien. Emiel Putman siirtyy tammikuusta 2023 alkaen yhtiön hallituksen jäseneksi.

Fellowmind on kasvanut nopeasti viimeisten vuosien aikana sen jälkeen, kun suomalainen eCraft, ruotsalainen Orango sekä Hollannissa, Ruotsissa ja Saksassa toiminut Fellowmind yhdistyivät vuonna 2019 ja loivat Euroopan johtavan Microsoftin liiketoimintaratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin keskittyneen yhtiön. Suomessa yhtiöön on ostettu vuonna 2020 SoftaIdea ja vuonna 2021 Project-IT. Nyt Fellowmindilla on Suomessa työntekijöitä noin 470 henkilöä kahdeksassa eri kaupungissa: Espoossa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Lahdessa, Kuopiossa ja Seinäjoella. Suomen maajohtajana toimii Ville Hemmilä, joka on myös Fellowmindin johtoryhmän jäsen ja raportoi tammikuusta alkaen Ernst-Jan Stigterille.

Theo Rinsema, Fellowmindin hallituksen puheenjohtaja: "Haluan hallituksen puolesta kiittää Emieliä hänen visionäärisestä johtajuudestaan ja hellittämättömästä omistautumisestaan Fellowmindille sen perustamisesta lähtien. Emiel on luonut Fellowmindista yhtiön, jonka matkaan moni asiakas ja työntekijä on halunnut liittyä. Hänen kautensa tulokset ovat uskomattoman hyviä. Emiel on antanut suurelle eurooppalaiselle yhteisöllemme jotain hyvin merkityksellistä, mikä pysyy keskuudessamme myös hänen kautensa jälkeen."

Fellowmindilla on toimintaa kuudessa eri Euroopan maassa ja erityisen vankka jalansija Pohjoismaissa. Ruotsissa ja Tanskassa yhtiö toimii molemmissa maissa niin ikään kahdeksalla eri paikkakunnalla. Yhteensä Fellowmindissa on työntekijöitä yli 2000 henkilöä. Vuodesta 2019 alkaen Fellowmindin pääomistaja on ollut FSN Capital V*. FSN Capital Partners on Pohjois-Euroopan johtavia pääomasijoittajia.

Rinsema jatkaa: "Ernst-Jan ymmärtää hyvin Fellowmindin mission ja arvostaa ainutlaatuista potentiaalia, joka yrityksellämme on. Hän on jo ollut mukana valmistelemassa seuraavan kolmen vuoden strategiaamme, ja tiedän, että hän käärii saman tien hihat, jotta saamme myös toteutettua strategiamme ja saavutamme asettamamme tulokset. Hallituksella on täysi luottamus Ernst-Janiin toimitusjohtajana."

Ernst-Jan Stigter tuli Fellowmindille vuonna 2021. Hän on toiminut yhtiössä Alankomaiden maajohtajana ja vastannut Alankomaiden strategian toteuttamisesta. Ennen Fellowmindia Stigter työskenteli yli 22 vuoden ajan Microsoftilla erilaisissa kansainvälisissä johtotehtävissä, viimeisimmäksi Microsoftin Alankomaiden toimintojen toimitusjohtajana.

Ernst-Jan Stigter: "Haluan kiittää hallitusta luottamuksesta ja Emieliä hänen mentoroinnistaan, tuestaan ja kumppanuudestaan. Odotan innolla, että pääsen hyödyntämään kaikkea, mitä olemme jo saavuttaneet Emielin johdolla ja mitä mahdollisuuksia meillä on vielä edessämme. Kun pystymme edelleen parantamaan strategiamme toteutusta, tuotamme valtavasti arvoa työntekijöillemme, asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme samalla, kun jatkamme Fellowmindin rakentamista seuraavan sukupolven IT-palveluyrityksenä."

Emiel Putman perusti CRM Partnersin, Fellowmindin edeltäjän, vuonna 2005, ja kasvatti sekä silloista yhtiötä että sittemmin Fellowmindia aktiivisesti yritysostojen avulla. Hänen johdollaan yhtiö kasvoi yhdestä työntekijästä yli 2 000 työntekijän yhtiöksi, jolla on nyt toimintaa kuudessa Euroopan maassa. Emiel Putmanin johtajuutta leimaa syvä uskomus siitä, että ihmisten kuuluu olla kaiken toiminnan keskiössä. Näin toimimalla luodaan heille vapaus löytää täysi potentiaali itsestään. Emiel uskoo, että kun ihmiset voivat hyvin, myös bisnes kukoistaa.

"Olen päättänyt luopua tehtävästäni, koska uskon, että Fellowmind on nyt valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen yhtiönä. Luottamukseni Ernst-Janiin Fellowmindin uutena toimitusjohtajana on vankka. Hänen työskentelytapansa ja aiempi työkokemuksensa ovat sellaisia, joita Fellowmind juuri nyt tarvitsee. Tunnen kiitollisuutta siitä, että voin siirtää tehtäväni seuraavaksi hänelle – on Ernst-Janin aika johtaa tätä hienoa yhtiötä", Putman sanoi.

Fellowmindin johtoryhmään kuuluvat: Emiel Putman (toimitusjohtaja), Debbie Alders (konsernin strategiajohtaja), Ville Hemmilä (maajohtaja, Suomi & Puola), Anna Kleine (maajohtaja, Ruotsi), Bert Koorn (talousjohtaja), Max Sejbæk (maajohtaja, Tanska & Saksa), Ernst-Jan Stigter (maajohtaja, Alankomaat) ja Marjolein Wehrmeijer (konsernin henkilöstöjohtaja).

*FSN Capital GP V Limited acting in its capacity as general partner for and on behalf of each of FSN Capital V L.P., FSN Capital V (B) L.P. and FSN Capital V Invest L.P.

Pia Dahlqvist, viestintäpäällikkö, 040 526 7813, pia.dahlqvist@fellowmind.fi

