Esa Kaivola Joensuulaisen Rakennusliike Soimun Uudenmaan aluejohtajaksi - Paikallistuntemus ja tietous pääkaupunkiseudun rakentamisesta on valttia

Uudenmaan toiminnan kehittämiseen Esa Kaivolalla on tässä markkinatilanteessa vahva pohja. Vuosien aikana Kaivola on työskennellyt suurimpien rakennusyhtiöiden (mm. Polar, Skanska, Peab, Hausia) palveluksessa asuntorakentamisen parissa pääkaupunkiseudulla. Soimuun Kaivola siirtyy Hausian tuotantojohtajan tehtävästä.



Esa Kaivolan mukaan Uudellamaalla eletään rakentamisen noususuhdannetta ja työtä riittää kaikille toimijoille. ”Joensuusta lähtöisin olevalla Soimulla on tällä hetkellä Uudellamaalla kolme työmaata käynnissä ja lisää urakoita on odotettavissa. Paikallistuntemus ja tietous pääkaupunkiseudun rakentamisesta on valttia. Uskon, että tuon Soimulle arvokasta pääkaupunkiseudun tietoutta rakentamisesta.”

Eräänä haasteena rakentamisessa on löytää sopivia paikallisia yhteistyökumppaneita. ”Olenkin avainasemassa paikallisten yhteistyökumppaneiden valikoinnista aliurakointiin,” korostaa Kaivola. Uudessa aluejohtajan pestissä hän odottaa saavansa tuoretta näkemystä, miten muualla Suomea rakentamisessa toimitaan: ”Paitsi uutta tekemistä ja uusia haasteita, odotan innokkaasti saavani oppia pohjoiskarjalaisista toimintamalleista rakentamisessa.”



Soimu urakoi tällä hetkellä Uudellamaalla kolmea merkittävää, 12 Me:n arvoista asuntokohdetta. Yksi urakoista sijaitsee Tuusulassa ja toinen Helsingin Jätkäsaaressa. Lisäksi ennakkomarkkinoinnissa on omaperusteinen kohde Klaukkalassa. Klaukkalan kohteen ennakkovarausaste on korkea ja päätös rakentamisen aloituksesta tehdään lähikuukausina.