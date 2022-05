Espoon viihtyisin koko perheen kesäterassialue rakentuu Leppävaaraan, kauppakeskus Sellon Viaporintorille 1.6.-28.8.

Terassikokonaisuuden 400-paikkaista aluetta ympäröi kahdeksan eri ravintolatoimijaa. Rajattu alue on ravintolatoimijoille yhteinen, minkä ansiosta alueen sisällä voi valita sekä ruoat ja että juomat omien makumieltymysten mukaan eri toimijoilta.

Kesäterassi tarjoaa maku- ja viihde-elämyksiä läpi kesän. Terassi on avoinna kesän jokaisena päivänä ja kutsuu kaupunkilaiset myös juhannuksen viettoon. Ravintolatarjonnan lisäksi Viaporintorin kesäterassilla voi kokea kesän aikana eri kohderyhmille suunnattuja kulttuurielämyksiä, kun Espoo 50-juhlavuoden esiintymislavalla nähdään monipuolisesti eri musiikkilajien edustajien lisäksi myös lapsiperheille suunnattuja esityksiä.

Myös Espoon kaupunki on toivonut espoolaisille yhteistä terassialuetta ja kauppakeskus Sellon suunnitelmat ajoittuvatkin luontevasti Espoo 50 vuotta kaupunkina -juhlavuoteen.

”Espoosta tuli kaupunki 1.1.1972 ja vietämme Espoossa koko vuoden kaupungiksi tulon juhlaa. Sellon kesäterassi elävöittää kaupunkia ja on tervetullut uutuus kesä-Espoon tarjontaan. Covid-19 osui erityisen kovasti tapahtuma-alaan. Siksi haluamme mahdollistaa alan työllistämistä mm. Sellon kesäterassin ohjelmatuotannon kautta. On hienoa, että terassin ohjelmalavalla nähdään myös espoolaisia esiintyjiä koko kesän ajan” toteaa Tapahtumien yhteisöllinen Espoo – ohjelman puheenjohtaja Joel Vanhanen.

Kesä huipentuu Espoon kaupungin juhlaviikkoon 22.-28.8. ja Espoo päivään. Ohjelmaa terassialueelle on rakennettu yhteistyössä muun muassa Sellosalin kanssa ja tapahtumien toteuttamista tuetaan Tapahtumien yhteisöllinen Espoo – kehitysohjelmasta.

Monipuolisia ja paikallisia makuelämyksiä

Viaporintorin kesäterassin ravintolavalikoimassa yhdistyvät monipuolisuus sekä paikallisuus. Ruokaelämyksistä vastaavat Burger Dojo, Elias Döner Kebab, The Other One sekä Il Gabbianon Pizza & Bar. Viime vuonna perustettu Espoon kahvipaahtimo tuo lisänä ravintolatarjontaan Suomenojalla käsityönä paahdetuttuja kahveja, ja tänä vuonna 100-vuotista taivaltaan juhliva Helsingin Jäätelötehdas vahvistaa valikoimaa kuuluisilla suosikkimauillaan.

Espoon Kahvipaahtimon lisäksi espoolaisuutta edustaa The Gallows Bird -olutravintola, jonka historia ulottuu aina 1990-luvulle asti, ollen Suomen ensimmäisiä erikoisoluita tarjoavia olutravintoloita.

Monelle tutut, pitkän linjan ravintoloitsijat Lea Rantala ja Thomas Aschan innostuivat kuultuaan Viaporintorin kesäterassista: ”Kun rakennus, jossa The Gallows Bird sijaitsi, purettiin vuoden 2020 lopussa, päättyi osaltamme iso osa elämäntyöstämme”, muistelevat Lea ja Thomas.

”Oli todella ilahduttavaa törmätä mahdollisuuteen pitää alkuperäisen Gallowsin nimi hengissä tämän mainion terassimahdollisuuden avulla, ja olemme mukana koko sydämillämme tässä projektissa toteuttamassa Espoon parasta kesäterassia Viaporintorille! Toivotamme niin vanhat kuin uudetkin ystävämme viihtymään sekä itse maahantuomiemme juomien että vanhojen tuttujen panimoherkkujen parissa!” jatkavat Lea ja Thomas.

Viaporintorin kesäterassitoimijat nostavat Sellon ravintoloiden määrän yli 40:een

Viaporintorin kesäterassi täydentää kauppakeskus Sellon entuudestaan vahvaa terassitarjontaa, sillä kauppakeskuksessa on jopa 11 aurinkoista ravintolaterassia jo ennestään.

”Haluamme aloittaa Espoossa uuden perinteen. Toivotammekin leppävaaralaisten ja espoolaisten lisäksi myös kauempaa tulevat tervetulleiksi viihtymään Selloon ja Viaporintorille! Kesäterassin myötä tavoitteena on elävöittää Viaporintori ja tarjota viihtyisiä hetkiä myös muina vuodenaikoina”, kommentoi Sellon kauppakeskuspäällikkö Sanna Kouvalainen.

Espoon ensimmäisen kesäterassin avajaisia juhlitaan 4.-5.6. Avajaisviikonlopun tarkempi ohjelma julkaistaan www.sello.fi

Viaporintorin kesäterassi on toteutettu yhteistyössä Tomexpo Finland Oy:n kanssa.