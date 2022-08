Esteettömyys hyödyttää kaiken ikäisiä – ARA avustaa hissin hankinnassa

Helsingin kaupungin omistamassa Kajaaninlinnantie 7:ssä asumisen esteettömyys korjaantui kertaheitolla hissiremontin myötä.

- Vanhat hissit olivat jo todella huonot, vähän väliä rikki. Olimme tyytyväisiä, että nyt tehtiin kokonaan uudet hissit, kertoo talotoimikunnan puheenjohtaja Marja-Leena Wulff.

Remontissa olemassa olevan hissin sisärunko saatiin muutettua leveämmäksi sen lisäksi, että hissi ulotettiin ylimpään kerrokseen. Esteettömyyttä lisäsi myös ulko-ovien muuttaminen sähköisesti avautuviksi ja luiskien rakentaminen porrashuoneen sisääntulon yhteyteen.



Asukkaat ovat todella tyytyväisiä

- On todella suuri apu arjessa, kun ulko-ovet avautuvat automaattisesti. Siitä hyötyvät niin rollaattorilla kulkevat kuin kassien kantajatkin, toteaa Wulff.

Remonttiin saatiin ARAsta 375 000 euroa esteettömyysavustusta, joka maksettiin remontin valmistumisen jälkeen. Remontin kokonaiskustannukseksi tuli 1,4 miljoonaa euroa.

-ARAn avustus oli keskeisessä roolissa, että pystyimme toteuttamaan kerralla järkevän ratkaisun. Avustuksen hakeminen oli myös helppoa. ARAn verkkosivujen kautta sai hyvää tietoa siitä, mitä kaikkia dokumentteja hakemukseen tarvitaan. ARA myös päivittää kiitettävästi sivujaan noiden tietojen osalta, kiittelee Hekan aluejohtaja Pekka Pirinen.

- Asukkailta on tullut hyvää palautetta. Yleisfiilis tuntuu olevan tyytyväinen siitä, että asukkaiden tarpeet on otettu huomioon, kertoo Pirinen.



ARAlta hissi- ja esteettömyysavustuksia

ARAlta voi hakea esteettömyysavustuksen lisäksi hissiavustusta hissin rakentamiseen kerrostaloon, jossa ei ole hissiä. Hakemuksen voi jättää milloin vain ARAn verkkopalvelussa.

Tätä avustusta hissin jälkiasennukseen voi saada avustusta enintään 45 % hissin rakentamiseen liittyvistä välittömistä ja hyväksyttävistä kustannuksista, kuten hissin hankinnasta, tarvittavista rakennusteknisistä- ja LVIS-teknistä töistä sekä suunnittelukustannuksista.

- Hissin jälkiasennukseen tarkoitettuja avustuksia on käytetty runsaasti, mutta määrärahoja on vielä jäljellä. Tänä vuonna korjausavustuksiin on käytettävissä yhteensä kaikkiaan noin 35 miljoonaa euroa. Ensi vuonna määrärahoja on käytettävissä vähemmän, mutta määrärahaa riittää hissihankkeille hyvin, kertoo ryhmäpäällikkö Sami Turunen ARAsta.

Hissiavustuksia on myönnetty ympäri Suomea erityyppisiin kerrostalokohteisiin.

- Hissien avulla iäkkäämmät asukkaat saavat mahdollisuuden asua kodeissaan pidempään, mutta yhtä lailla hissi auttaa lapsiperheellisiä tai tilapäisen liikuntarajoitteen vaivaamia asukkaita.

Turunen antaa vielä neuvon hakemusten käsittelyn nopeuttamiseen.

- Suurin syy hakemuksen käsittelyn viivästymiseen on puutteellinen hakemus, joka vaatii lisäselvityksiä. Kun hakemuksen vaadittavat liitteet ovat kerralla toimitettu oikein, hakemuksen käsittelyyn ei mene kauaa aikaa, toteaa Turunen.





ARAn hissiavustus

- hissin rakentamiseksi olemassa olevaan kerrostaloon, jossa ei ennestään ole hissiä

- enintään 45% hyväksytyistä kokonaiskustannuksista

ARAn esteettömyysavustus

- olemassa olevan hissin esteettömyyskorjauksiin ja muihin toimenpiteisiin, jotka edistävät esteetöntä liikkumista asuinrakennuksessa

- enintään 45% hyväksytyistä kokonaiskustannuksista

Pikaohje hissi- ja esteettömyysavustusten hakemiseen

1. Tutustu avustuksen saamisen edellytyksiin ARAn verkkosivuilla ennen kuin haet avustusta.

2. Työt voi aloittaa vasta, kun ARAn avustuspäätös on saatu tai aloituslupapäätös myönnetty.

3. Tee esteettömyyden itsearviointi tai teetä esteettömyyskartoitus vähintään rakennuksen sisäänkäynnin osalta.

4. Hissiavustusta haettaessa selvitä, voisiko taloyhtiö saada ARA-avustuksen lisäksi hissiavustusta omasta kunnasta.

4. Selvitä koskevatko taloyhtiötä kaupallista toimintaa harjoittavien vähämerkityksellisen tuen rajoitukset.

5. Ennen kuin siirryt hakemaan avustusta, varmista, että sinulla on jo valmiina hakemuksessa tarvittavat liitteet käsittelyn nopeuttamiseksi.

6. Kysy tarvittaessa lisätietoja osoitteesta: korjausavustus.ara@ara.fi