Etähoito kasvaa myös lastenlääkäritoiminnassa – lapsen kannalta paras hoitokokemus syntyy usein paikan päällä

Jaa

Pikkujätin toimitusjohtajaksi nimetty Aavan toimitusjohtaja Raija Tapio pitää tiukasti kiinni Pikkujätin ainutlaatuisesta, lapsilähtöisestä toimintamallista, kuten kuuluisista Koiramäki-tarroista.

Pikkujätin toimitusjohtajana aloitti 8.6.2021 Raija Tapio, joka jatkaa myös Lääkärikeskus Aavan toimitusjohtajana. Yhtiöt kuuluvat Aava Terveyspalvelut -konserniin, suomalaiseen perheyhtiöön.

Kun Raija Tapion edeltäjä, kolme vuotta Pikkujätissä työskennellyt Jukka Puustinen meni ensimmäisinä työpäivinään tutustumaan Espoon Tapiolan yksikköön, hänen ensimmäinen kohtaamisensa kertoi olennaisen Pikkujätin palvelukokonaisuuden arvoista.

”Matkani keskeytyi heti aulassa, kun viereisestä huoneesta tuli ulos tuohtunut lääkäri punaisessa Koiramäki-paidassaan ja avasi suunsa: Taidat olla se Pikkujätin uusi toimitusjohtaja. Mulla on poikakoiratarrat loppu! Voitko tehdä asialle jotain.” Puustinen lupasi uusia tarroja ja ymmärsi, että pienten asiakkaiden kanssa tärkeiden asioiden ei aina tarvitse olla suuria.

Usein kuultuja asiakkaiden kiitosten kohteita ovat vastaanottotiskin edessä olevat pienet portaat, joiden avulla lapsi näkee mitä täti siellä tietokoneella tekee, aulan akvaariokalat ja tietenkin ne kuuluisat tarrat, joissa Mauri Kunnaksen piirtämät Koiramäen hahmot seikkailevat.

Yksi aito esimerkki Pikkujätin toiminnasta on ”labratäti”, joka kliinisen vuoronumeron käytön sijaan laittaa ensin kaiken valmiiksi näytteenottoa varten, kurkkaa sitten ovesta minkälainen lapsi on tulossa sisään, ja kuinka paljon paniikkia on ilmassa. Sitten tilanteesta riippuen hoitaja käy vaikka kädestä pitäen hakemassa pikkupotilaan labraan ja selittää matkalla minkälainen seikkailu on edessä.

”Nämä voivat kuulostaa vain kivoilta tarinoilta, mutta ovat älyttömän tärkeitä asioita kulttuurimme ytimessä. Eikä näitä opeteta PowerPointilla. Pikkujätti saa jatkuvasti kiitosta asiantuntijoistaan, jotka osaavat kohdat lapset ja vanhemmat ainutlaatuisella tavalla”, kertoo Raija Tapio.

Etäpalvelut lisääntyvät, Z-sukupolvi kasvamassa vanhemmiksi

Koronavuosi on mullistanut myös lastenlääkäritoimintaa.

”Viime vuonna muita infektiotauteja esiintyi lapsilla vähän, todennäköisesti koronan mukaan tuomien suojaus- ja eristämiskäytäntöjen ansiosta. Kun vanhemmat jäivät kotiin, nuhaista lasta pystyi hoitamaan samalla. Lapset eivät enää menneet puolikuntoisina päiväkoteihin, tartuntojen määrä laski, ja tarve lääkärikäynneille väheni entisestään. Harrastusten loppuessa myös tapaturmat vähenivät. Toki trampoliinilla niitä sattuu edelleen”, kertoo Pikkujätin ylilääkäri Erik Qvist.

Nyt lapsiperheidenkin lääkärikäynnit ovat nousemaan päin, kevätflunssat ja siitepöly saavat pienet oireilemaan. Qvist uskoo, että vähitellen lapsiperheiden arki ja lääkärin tarve palaavat ennalleen.

Etenkin nuoret vanhemmat, ja pian lapsiperhevaiheeseen siirtyvä Z-sukupolvi ovat tottuneet hoitamaan asiat verkossa ja applikaatioilla. Lasten hoidossa etäyhteys ei kuitenkaan välttämättä riitä.

”Etävastaanottojen määrä ja chatin kautta hoidettavat asiat ovat lisääntyneet paljon. Mutta mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä hankalampi häntä on hoitaa etänä. Etädiagnostiikka on vielä aika vaatimatonta eikä videollakaan pysty aina havainnoimaan riittävästi. Lapsi ei osaa itse kertoa oireistaan ja tuntemuksistaan kuten aikuinen. Etäkäyntien tulevaisuus lasten hoidossa on vielä auki”, pohtii Qvist.

Yhteistyö Aavan kanssa tiivistyy – brändit pysyvät erillisinä

Vuoden 2020 marraskuussa Pikkujätti avasi uuden toimipisteen Tampereen Ratinaan ja tänä keväänä Kuopioon. Molemmat yksiköt toimivat samoissa tiloissa Lääkärikeskus Aavan kanssa.

Yhteistyö Aavan kanssa tuo yrityksille etuja, mutta on myös perheiden kannalta tärkeää. Kaikkien asiat voidaan hoitaa samassa paikassa vaikka samalla reissulla. Synergiaa yhtiöiden välillä kehitetään tiiviimmäksi ja asiakkaiden kannalta hyödylliseksi, brändit pysyvät kuitenkin erillisinä.

Pikkujätti on osa Aava Terveyspalvelut -konsernia. Sen omistaa Ahon perhe yhdessä parinkymmenen lastenlääkärin kanssa. Konsernin toimitusjohtajan Antti Ahon mukaan omistajat ovat erittäin sitoutuneita Pikkujätin kehittämiseen.

”Pikkujätillä on upea historia. Olemme saavuttaneet vankan aseman markkinoilla ja lapsiperheiden sydämissä. Tämän aseman syntymiseen on vaikuttanut se, että Pikkujätti on ainoastaan lapsiin erikoistunut paikka muiden ”sekatavaratalojen” joukossa. Lapset eivät saa jäädä aikuisten jalkoihin. Se on lapsen ja koko yhteiskunnan etu. Meille kaikille tuo rauhaa, kun tiedämme lastemme olevan hyvässä hoidossa”, sanoo Antti Aho.