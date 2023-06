Etelä-Pohjanmaalla voidaan tulevana syksynä metsästää yksi karhu

Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueella karhukannan painopiste on Kuusiokuntien alueella, jossa esiintyy eniten karhupentueita. Luonnonvarakeskus on arvioinut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan karhukannaksi 50–60 vuotta vanhempaa karhua. Tavoitteena on kasvattaa maakuntien karhukantaa, eikä yhden poikkeusluvan myöntäminen vaarannan tätä tavoitetta.

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle karhun poikkeuslupia metsästykseen ei myönnetty. Viime vuonna poikkeusluvilla pyydettiin molempien maakuntien alueilla yhteensä kolme karhua.

Karhun metsästysaika alkaa 20.8. ja päättyy lokakuun lopussa.