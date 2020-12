Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Aero Investin lentopaikalle

Aluehallintovirasto on kieltänyt Kasbono Oy:tä harjoittamasta perintätoimintaa 10.12.2020 13:00:00 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Kasbono Oy:tä harjoittamasta rekisteröinnin varaista perintätoimintaa ja asettanut 10 000 euron uhkasakon kiellon tehosteeksi. Kasbono Oy on lähettänyt perintäkirjeitä saatavista, joiden periminen edellyttää rekisteröitymistä aluehallintoviraston rekisteriin. Päätös on lainvoimainen, eli siihen ei voi enää hakea muutosta.