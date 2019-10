Etla: Aikuiskoulutus ei houkuta niitä, jotka siitä eniten hyötyisivät

Muistutuskutsu medialle: ETLA julkaisee syksyn suhdanne-ennusteen maanantaina 16.9. klo 9:30 13.9.2019 10:11:03 EEST | Tiedote

- Kasvu hidastuu, mutta missä määrin? - Millä todennäköisyydellä ajaudumme taantumaan? - Miltä näyttää Saksa ja muu euroalue ensi vuonna? - Miten käy Suomen valtiontaloudelle ja työllisyystavoitteelle? Muun muassa näihin kysymyksiin on luvassa vastauksia, kun Elinkeinoelämän tutkimuslaitos esittelee vuoden 2019 toisen talousennusteensa: Suhdanne 2/2019 Aika: Maanantai 16.9. klo 9:30-10:30 Paikka: Etla, Arkadiankatu 23 B, Helsinki Tuoreet luvut ja talouden kasvuarvion esittelee Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus. Kysymyksiin on vastaamassa myös toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Ensimmäistä kertaa Etla on laskenut myös, millä todennäköisyydellä Suomi voi ajautua taantumaan. Aamiaistarjoilu klo 9 alkaen. Tervetuloa! Ilmoittautumiset: viestintäjohtaja Tytti Sulander, ETLA, p. 040-5051241, tytti.sulander@etla.fi Suhdanne-julkaisun verkkoversio on luettavissa 16.9. alkaen osoitteessa www.suhdanne.fi. Verkkoversion kuviot ja taulukot voi myös ladata omalle koneelleen, samoin Suhdanne-julkais