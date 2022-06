Etla: Kaikki kasvuyritykset eivät ole skaalautuvia yrityksiä

Digibarometri 2022: Suomi kolmatta vuotta putkeen kakkossijalla, teollisuuden digiasteessa myös kärkikahinoissa 14.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Suomi on säilyttänyt toisen sijan jo kolmatta vuotta peräkkäin digitaalisuuden hyödyntämistä mittaavassa maiden välisessä vertailussa, ilmenee vuoden 2022 Digibarometrista. Parhaiten Suomi menestyy julkisen sektorin vertailussa. Heikointa Suomen menestys on yrityssektorin digitalisaation vaikutuksissa, jossa kehitys on ollut laskeva. Parannettavaa löytyy esimerkiksi yritysten t&k-panostusten kohdistumisessa. Barometrin erityisteemana on tänä vuonna teollisuuden digitalisaatio.