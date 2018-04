EU:n ajama amerikkalaistyylinen ryhmäkanne ei sovi Suomeen

USA:n terästulleihin vastattava riittävällä voimalla - kauppasota on huonoin mahdollinen lopputulos 9.3.2018 13:27 | Tiedote

EU:n on vastattava riittävällä voimakkuudella ja tarkkuudella presidentti Trumpin vahvistamiin tulleihin teräkselle ja alumiinille, jotta vastaavilta tilanteilta vältyttäisiin jatkossa. “Vastatoimissa on kuitenkin vältyttävä ylireagoinnilta, sillä neuvotteluratkaisu on yhä mahdollinen. EU:n toimien on oltava suhteessa USA:n asettamiin tulleihin, jotta tilanne ei kehittyisi kauppasodaksi", toteaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.