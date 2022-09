Euroopan suurin toisen asteen bisnestapahtuma TAT Takeoff kokoaa yhteen yli 2000 nuorta – teemoille tilausta nuorten keskuudessa

Vuoden opolla on supervoimia ja kuuntelemisen kyky 4.2.2022 12:30:00 EET | Tiedote

Opinto-ohjaaja Kati Ahonen Vaasan Vamiasta on valittu vuoden 2022 opinto-ohjaajaksi. Ahonen on työskennellyt 11 vuotta opona. Ennen opinto-ohjaajan työtehtäviä hän on toiminut lastensuojelussa sekä työttömien nuorten ja vapautuvien vankien ohjauksen parissa. Ohjausalalta hänellä on 25 vuoden kokemus.