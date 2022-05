Eurooppalaiset taloustutkijat koolla Helsingissä 3.6.

Eurooppalaisten talousennustajien vuosittainen EUROFRAME-konferenssi järjestetään tänä vuonna Helsingissä. Pikku-Finlandiassa 3.kesäkuuta pidettävässä konferenssissa käsitellään koronapandemian ajan makrotalouspolitiikan haasteita ja aiheina ovat mm. finanssipolitiikka, työmarkkinat ja verotus. Macroeconomic policy challenges in pandemic times -konferenssin järjestämisestä vastaa tänä vuonna Etla.

Yksipäiväisen tilaisuuden ohjelma koostuu keynote-puheenvuorosta sekä rinnakkaisistunnoista, joissa tutkijoiden käsittelyssä on lukuisia ajankohtaisia talouspolitiikan kysymyksiä. Keynote-puheenvuoron pitää vieraileva professori Seppo Honkapohja Aalto-yliopistosta. Tilaisuuden avaavat Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju sekä EUROFRAME-verkoston puheenjohtaja, tohtori Klaus-Jürgen Gern saksalaisesta ifW-Kielin taloustutkimuslaitoksesta. Seminaarin kieli on englanti.

– Olemme saaneet erittäin kiinnostavia tieteellisiä artikkeleita konferenssiin arvioitaviksi, joten odotan vahvaa keskustelua pandemian jälkeisen talouspolitiikan suuntaviivoista Euroopassa. Eri sessioissa aiheet liikkuvat rahaliiton ja korkopolitiikan paineista talouskasvun, valtionvelan ja verotuksen kehitykseen, eikä pandemian aikaisia arvoketjuhäiriöitäkään ole unohdettu. Globaaleista arvoketjuhäiriöistä Etla esittelee konferenssissa myös omaa viimeaikaista tutkimustaan, kertoo Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Tilaisuus päättyy roundtable-keskusteluun, jonka puheenjohtajana toimii Etlan tutkimusjohtaja Tero Kuusi. Keskustelijoina ovat professorit Lorenzo Forni (Prometeia Associazione), Stefan Kooths (IfW Kiel) ja Niku Määttänen (Helsingin yliopisto).

EUROFRAME on kymmenen johtavan eurooppalaisen ennuste- ja tutkimuslaitoksen ryhmä, joilla on kaikilla merkittävä kokemus suhdanneanalyysistä, makrotalouden ennustamisesta ja talouspolitiikan analysoinnista. Tutkimuslaitoksilla on käytössään erilaisia ​​lähestymistapoja talouden ennustamiseen ja analysointiin, ja verkosto tuottaa yhteisiä makrotaloudellisia analyyseja yhdistämällä näitä eri malleja ja menetelmiä. Etlassa EUROFRAME-yhteistyöstä vastaa ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Verkostossa ovat mukana DIW Berlin ja IfW-Kiel Saksasta, National Institute of Economic and Social Research (NIESR) Britanniasta, The Economic and Social Research Insititute (ESRI) Irlannista, Bureau of Economic Policy Analysis (CPB) Hollannista, Austrian Institute of Economic Research (WIFO) Itävallasta, Observatoire Francais des Conjonctures Economiques (OFCE) Ranskasta, PROMETEIA Italiasta sekä Center for Social and Economic Research (CASE) Puolasta.

Konferenssin alustava ohjelma:

8:15‒8.45 Rekisteröinti

8.45‒9.00 Tilaisuuden avaus / tj. Aki Kangasharju (Etla) ja puh.joht. Klaus-Jürgen Gern (EUROFRAME, IfW-Kiel)

9:00‒9:40 Keynote-luento: Pohjoismaiden taloudet ja talouspolitiikka Covid-19 kriisissä / vieraileva professori Seppo Honkapohja (Aalto-yliopisto)

9:40‒11:10 Rinnakkaisistunnot:

Finanssipolitiikka ja instituutiot / Koronakriisi ja työmarkkinat / Korot ja koronakriisi

11.10‒11.30 Kahvitauko

11.30‒13.00 Rinnakkaisistunnot:

Tarjontashokki / Rahoitusmarkkinoiden tila

13.00‒14.10 Lounas

14.10‒15.50 Rinnakkaisistunnot:

Finanssipolitiikan kestävyys ja rahaliitto / Korkojen tuottokäyrä

15.50‒16.20 Kahvitauko

16:20‒18.00 Roundtable-keskustelu: professori Lorenzo Forni (Prometeia Associazione), professori Stefan Kooths (IfW Kiel), professori Niku Määttänen (Helsingin yliopisto). Puheenjohtajana tutkimusjohtaja Tero Kuusi (ETLA).

Tilaisuutta ei striimata eikä sitä voi seurata verkossa. Tarkempi ohjelma ja osanottajat liitteenä.

Haastattelupyynnöt ja median ilmoittautumiset: Viestintäjohtaja Tytti Sulander, Etla, p. 040-505 1241, tytti.sulander@etla.fi

