Family in Musicin uusi Managing Director on kansainvälinen huippunimi

Family in Music on palkannut irlantilaisen musiikkialan konkarin Tim Delaneyn yhtiön Managing Directoriksi. Delaney on työskennellyt aiemmin muun muassa Sonyn kansainvälisen markkinoinnin johtajana, Live Nationin artistiyhtiön johtajana, Ticket ABC:n hallituksen jäsenenä sekä auttanut manageroimaan U2-yhtyettä huippumanageri Guy Osearyn rinnalla. Delaney ottaa vastuulleen Family in Musicin päivittäisen liiketoiminnan johtamisen.

Family in Music on suomalainen startup-yhtiö, joka kehittää uudenlaista teknologia-alustaa musiikin tekijöille, artisteille ja muille alan ammattilaisille. Palvelu verkottaa luovan alan toimijoita yhteen sekä tarjoaa koulutusta, työkaluja ja palveluja erityisesti DIY-toimijoille, kuten itsenäisille musiikintekijöille. Vaikka DIY-toimijat ovat musiikkialan nopeimmin kasvava osa-alue, alan edunvalvonta tai palvelut eivät ole kasvaneet samassa suhteessa.



“Family in Music katsoo musiikkiteollisuutta uusin silmin ja asettaa lauluntekijät tekemisen keskipisteeseen keskittymällä heidän taloudellisten oikeuksiensa suojelemiseen. Family in Music käsittelee juuri nyt erittäin kuumaa kysymystä: lauluntekijät eivät menesty yhtä hyvin kuin artistit. He ovat ensimmäisiä, jotka luovat, mutta joille maksetaan viimeisinä. Ja kun he saavat maksun, he eivät saa reilua osuutta. Toinen suuri trendi on musiikin DIY-markkinoiden kasvu. Teknologia on madaltanut merkittävästi musiikin julkaisemisen esteitä, mutta ala on aloittelijoille edelleen hyvin monimutkainen ja hämmentävä. Haluamme auttaa lauluntekijöitä ja esiintyjiä pääsemään menestyksen tielle”, kertoo Delaney.



Yhtiö satsaa ulkomaisiin huippunimiin, markkinointiin ja kansainväliseen kasvuun

Family in Musicin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Juka Hynynen kokee kansainvälisen johtajan tuomisen yrityksen johtoon tärkeänä kehitysaskeleena. ”Tim tuo yhtiöön huipputason johtamisosaamista ja kansainvälisen skaalauksen kokemusta, mikä auttaa meitä kasvamaan seuraavalle tasolle", kertoo Hynynen.

Yhtiö on satsannut vahvasti ulkomaisiin huippunimiin: toukokuussa uutisoitiin muun muassa musiikkialan innovaattorin Kevin Baconin nimityksestä Family in Musicin tuote- ja innovaatiojohtajaksi.



Family in Music keskittyy myös markkinointiin ja kansainväliseen kasvuun. Yritys on aloittanut strategisen markkinointikumppaniyhteistyön palkitun mainostoimiston TBWA Helsingin kanssa. Yhteistyön myötä Family in Musicin brändin ja markkinoinnin kehityksen vetovastuun ottaa TBWA:lla menestyksekkään uran tehnyt Annika Baidin tittelillä Head of Marketing. Baidinilla on vuosien kokemus erikokoisten yritysten digitaalisten palvelujen kehittämisestä, brändäyksestä sekä markkinointiviestinnästä.

Kolmas uusi nimitys on Head of International Growth Henriette Heimdal, joka vastaa Family in Musicin kansainvälisestä kasvusta ja kumppanuuksista. Heimdal siirtyy digitaalisen musiikin jakeluun keskittyvästä CD Babystä, jossa hän on vastannut yrityksen liiketoiminnan kehittämisestä Euroopassa. Kahden viime vuosikymmenen aikana CD Baby on kasvanut maailmanlaajuisesti suurimmaksi indiemusiikin jakelijaksi.



Lisäksi Family in Music vahvistaa tukifunktioitaan Mikke Vepsäläisellä (OTM), joka aloittaa uudessa tehtävässä Legal & Business Development Managerina. Vepsäläinen on työskennellyt aiemmin liikkeenjohdon konsultoinnin parissa juristina ja analyytikkona. Hän on myös kulta- ja platinalevyillä palkittu biisinkirjoittaja ja musiikkituottaja.

Tim Delaney ja Henriette Heimdal ovat mukana 7.-8.10. järjestettävässä Musiikki & Media -tapahtumassa, jossa he osallistuvat perjantaina Family in Musicin järjestämään paneelikeskusteluun aiheenaan ”Songwriters. First to Create, Last to get Paid”. Family in Music on yksi Musiikki & Median yhteistyökumppaneista.