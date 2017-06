FA:n Mattilan kolumni: Italian pankkikriisin opetus: yhteisvastuuta ei pidä lisätä nyt

28.6.2017 13:40 | Finanssiala ry

Finanssiala ry:n pääekonomisti Veli-Matti Mattila arvioi tuoreessa kolumnissaan Italian pankkikriisin hoitoa ja EU:n kriisinratkaisusääntelyn toimivuutta.

"Italian tuorein pankkikriisi on herättänyt paljon keskustelua EU:n uuden kriisinratkaisusääntelyn toimivuudesta. Samalla se on muistuttanut siitä, miten erilaisessa kunnossa pankkijärjestelmät ovat eri maissa. Näissä oloissa yhteisvastuun lisäämiselle pankkiunionissa ei ole minkäänlaisia edellytyksiä", Mattila kirjoittaa.

Mattilan mukaan Veneto Bancan ja Banca Popolare di Vicenzan asettaminen konkurssiin on sinällään EU-säännösten mukainen toimintatapa. Osakkeenomistajat ja juniorivelkojen omistajat ottavat kantaakseen osan kustannuksista, mutta tämän lisäksi Italian valtio, eli veronmaksajat, osallistuu 17 mrd. eurolla kustannusten kattamiseen. Jos pankit olisi asetettu kriisinratkaisuun, kustannukset olisi katettu ensisijaisesti sijoittanvastuulla, ilman veronmaksajien panosta. Mattilan mielestä EU:n uuden kriisinratkaisusääntelyn näkökulmasta tilanne on huono. Sen uskottavuus on saanut pahan kolauksen.

"Nyt syntyi huolestuttava ennakkotapaus, joka antaa viestin, että veronmaksajien rahoja voidaan jatkossakin käyttää pankkikriisien hoitoon uudesta kriisinratkaisusääntelystä huolimatta", Mattila sanoo.

Mattila painottaa, että Suomen näkökulmasta viestin pitäisi olla ilmeinen: yhteisvastuun lisäämistä ei nyt pidä millään tavoin nopeuttaa pankkiunionissa. Erityisesti tämä koskee yhteistä talletussuojaa, jota komissio ehdotti loppuvuonna 2015. Yhteisvastuun lisäämistä voidaan pankkiunionissa harkita vasta sitten, kun se tapahtuu tasaveroiselta pohjalta ja siitä koituvat hyödyt sekä kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti eri osapuolien kesken.

