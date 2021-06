Fellowmind-konserniin kuuluva eCraft jatkaa nopeaa kasvuaan ja ostaa Project-IT:n

Jaa

Yrityksien liiketoiminnan digitalisoimiseen erikoistunut suomalainen eCraft laajentaa palvelujaan ylimmän johdon strategisessa konsultoinnissa ostamalla ulkoistettuja projektinhallinnan palveluja tarjoavan Project-IT:n. Yritysjärjestelyn myötä noin 30 kokenutta IT-alan ammattilaista liittyy eCraftin noin 400 asiantuntijan joukkoon, ja samalla eCraftin omistajan, Fellowmind-konsernin noin 1650 asiantuntijan joukkoon. eCraft toimii Suomessa kuudessa eri kaupungissa ja Fellowmind puolestaan kuudessa Euroopan maassa. Konsernin liikevaihto on yli 224 miljoonaa euroa.

Project-IT:n asiantuntijoiden lisäksi kaupassa siirtyy eCraftille ja Fellowmindille IT-alan itsenäisten konsulttien Vinssi-verkosto. Vinssi-asiantuntijaverkostossa on 600 projektinhallinnan, muutosjohtamisen sekä IT-arkkitehtuurin ammattilaista ja se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden ulkoistaa osan kehitystyöstään tai projektinhallinnastaan Vinssin itsenäisille konsulteille.

Yritysjärjestely on osa Fellowmindin nopeaa kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on luoda yhtiöstä Euroopan johtava palveluntarjoaja omalla alallaan.

Emiel Putman, toimitusjohtaja, Fellowmind: “Haluamme edelleen kasvattaa Fellowmindin liiketoimintaa eri maissa, sekä organisesti että yritysostoilla. Ostamalla Project-IT:n Suomessa voimme laajentaa neuvonantopalvelujamme eCraftissa, mikä auttaa meitä saamaan entistä suurempia asiakkuuksia ja tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisempia palveluja.”

Ville Hemmilä, toimitusjohtaja, eCraft part of Fellowmind: ”Tulemme erityisesti laajentamaan palveluitamme muutosjohtamisessa, datastrategiassa sekä tekoälyn hyödyntämisessä, ja Project-IT:n osto on osa tätä kasvustrategiaamme. Tiivis yhteisömme kasvaa joukolla erittäin kokeneita asiantuntijoita ja haluan toivottaa kaikki Project-IT:n asiantuntijat lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme.”

Antti Hellberg, toimistusjohtaja, Protect-IT: ”Olen todella iloinen, että Project-IT:lle on löytynyt uusi koti osana kansainvälistä Fellowmind Groupia. Yhdistämällä osaamisemme voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajemman kattauksen palveluja sekä IT- ja liiketoimintakonsultoinnin syväosaajia. Tämä on hieno seuraava askel meille.”

eCraft on kasvanut nopeasti viime vuosina sekä orgaanisesti että yritysostoin: yhtiön liikevaihto on noussut 26 miljoonasta eurosta (2018) 45 miljoonaan euroon (2020). Tammikuussa 2019 eCraft osti EVRY Finlandin Microsoft Dynamics -liiketoiminnan. Marraskuussa samana vuonna eCraft, ruotsalainen Orango sekä Hollannissa, Ruotsissa ja Saksassa toimiva Fellowmind yhdistyivät ja loivat Euroopan johtavan Microsoft-liiketoimintaratkaisuihin ja digitaalisiin palveluihin keskittyvän yhtiön. Seuraavaksi joulukuussa 2020 eCraft osana Fellowmind Groupia osti Softaidean. Fellowmindin pääomistaja on Pohjois-Euroopan johtava pääomasijoittaja FSN Capital.

eCraftin ja Project-IT:n välinen yrityskauppa on tullut voimaan tänään 4.6.2021. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.