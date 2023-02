Fellowmind-konsernin suurin toimisto muuttaa Espoosta Helsinkiin

IT-palveluita tarjoavan Fellowmind-konsernin suurin toimisto Euroopassa muuttaa Espoosta Helsinkiin 6.3.2023. Uusi toimistorakennus toimii kohtaamispaikkana yli 300 yhtiön työntekijälle. Yhteensä Fellowmindilla on työntekijöitä noin 2 000 henkeä kuudessa Euroopan maassa. Tulevan Helsingin toimiston lisäksi yhtiöllä on Suomessa kahdeksan muuta toimipistettä: Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.

Nyt avattava uusi toimistorakennus sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä, osoitteessa Takkatie 1. Rakennus on vuokrattu kokonaan Fellowmindille ja remontoitu täysin viimeisen vuoden aikana. Uudessa toimistorakennuksessa on 4 960 neliöitä ja neljä kerrosta. Lisätilaa tulee siis noin 1 200 neliön verran nykyiseen Espoon Säterinportissa sijaitsevaan toimistoon verrattuna.

Ennen hankkeeseen ryhtymistä Fellowmind kysyi työntekijöiltään, mitkä olisivat ne syyt, miksi he haluaisivat tulla jatkossa toimistolle. Tärkeimpien syiden joukkoon nousivat kollegat, sosiaalisten kontaktien tarve ja kahvihetket kollegoiden kanssa. Myös mahdollisuus syödä lounasta toimistolla nähtiin tärkeäksi syyksi käydä toimistolla.

Kun uutta toimistorakennusta lähdettiin suunnittelemaan, nämä toiveet olivat kaiken suunnittelun lähtökohtana:

Ensimmäinen kerros suunniteltiin työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kohtaamispaikaksi. Avoimessa ja korkeassa tilassa voi esimerkiksi järjestää isompia tapahtumia tai suunnata pienempiin, moderneihin neuvotteluhuoneisiin. Kerrokseen tulee myös ravintola, kuntosali, kampaamo ja hierontatila.

Toinen ja kolmas kerros toimivat työskentelytiloina, joissa valtaosa työpisteistä on työntekijöiden toiveiden mukaan vapaasti kaikkien käytössä. Niiden lisäksi toisen kerroksen koulutustilassa voi järjestää erilaisia koulutuksia jopa 50 hengelle, ja kolmannen kerroksen studiossa voi tuottaa näyttäviä koulutuksia asiakkaille webinaarimuodossa.

Neljäs kerros on täysin varattu Fellowmindin työntekijöiden, heidän perheenjäsenten ja ystävien sekä asiakkaiden ja kumppanien epämuodollisille tapaamisille. Kerrokseen on rakennettu viihtyisä juhlatila, pelitila, saunatila sekä terassille ulkoporeamme. Kerroksessa on myös bänditila Fellowmindin bändin, FM Radion, treenejä varten.

Lisäksi toimistorakennuksen kellarissa on autopaikkoja, joissa voi ladata myös sähköautoja sekä tiloja polkupyörien säilytykseen. Työmatkareippailu ja kuntoilu on tiloissa huomioitu hyvin ja suihkutiloja rakennuksessa on useita: kellarissa, ensimmäisessä kerroksessa ja neljännessä kerroksessa.

Auton ja polkupyörän lisäksi uuteen toimistoon pääsee helposti julkisilla yhteyksillä. Lähin juna-asema on Pitäjänmäki ja lähin linja-autopysäkki on Takkatie H1523. Uuden raidejokerin pysäkki on myös aivan toimistorakennuksen läheisyydessä.

”Meillä on jo pitkään, ennen koronapandemiaakin, tehty etätöitä eikä siihen ole tarvinnut luoda kummempia ohjeistuksia. Kulttuuriimme kuuluu se, että ihmiset itse tietävät parhaiten, mikä työskentelymalli heille sopii. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö yhteisille kohtaamisille kasvokkain olisi tarvetta. Itse asiassa sitä juuri kollegani haluavat mutta eivät enää perinteisen toimistotyön muodossa. Uusi toimistomme Helsingissä on suunniteltu tarkasti meidän ihmisten toiveita kuunnellen ja mahdollistaa nyt yhteisen sparrailun ja ajanvieton erilaisissa tiloissa kollegoiden kesken ja asiakkaiden kanssa, ja lisäksi siihen voi yhdistää hyvän ja terveellisen ruoan, päivän kuntoilut ja vaikkapa yhteisen saunaillan intensiivisen workshoppailun päälle,” kertoo Ville Hemmilä, Fellowmindin Suomen maajohtaja.

Uudet tilat ovat työntekijöiden käytössä myös toimistoaikojen ulkopuolella. Esimerkiksi kuntosalille voi mennä illalla ystävän kanssa, ja juhlatilaa voi käyttää myös vaikkapa perhejuhlien viettämiseen viikonloppuna.

Lukuja lyhyesti:

Uudessa toimistorakennuksessa Pitäjänmäellä neliöitä on 4 960. Nykyisessä toimistossa Säterinportissa tilaa on 3 786 neliötä. Vuonna 2016 Säterinporttiin muutettaessa tilaa tarvittiin aluksi vain 1 600 neliötä.

Pitäjänmäen toimistolla tulee työskentelemään noin 300 työntekijää. Se on koko konsernin suurin toimisto sekä työntekijämäärältään että neliöiltään.

Yhteensä Fellowmindilla on Suomessa noin 470 työntekijää, Pohjoismaissa (Suomi, Tanska, Ruotsi) noin 1 300 työntekijää ja koko konsernissa noin 2 000 työntekijää.

Fellowmindilla on Suomessa 9 toimistoa, Pohjoismaissa (Suomi, Tanska, Ruotsi) 25 toimistoa ja yhteensä noin 40 toimistoa kuudessa Euroopan maassa.

Vuonna 2022 Fellowmind avasi Suomeen kolme uutta toimistoa: Oulun, Kuopion ja Seinäjoen toimistot.

Suomessa aloitti vuonna 2022 yhteensä lähes 140 uutta työntekijää ja koko konsernissa yhteensä noin 470 henkilöä.

Lue lisää siitä, minkälaisia odotuksia Fellowmindin työntekijöillä on uudesta toimistosta tänään julkaistusta blogikirjoituksestamme: Uusi Fellowmindin Helsingin toimisto on jotain ihan muuta kuin perinteinen avokonttori – live-kohtaamisia, hydridityötä ja oma bänditila