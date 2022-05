Fellowmind laajentaa toimintaansa kolmeen uuteen kaupunkiin Suomessa, muuttaa uuteen toimitilaan Tampereella ja siirtää Espoon toimistonsa Helsinkiin

IT-alalla etätyö oli tavanomaista jo ennen koronapandemiaa, ja nyt hybridityön yleistyttyä muillakin toimialoilla, IT-alalla katseet kääntyvät takaisin toimitiloihin. Jatkuvasta osaajapulasta kärsivällä toimialalla kuunnellaan tarkasti työntekijöiden toiveita ja vastataan niihin nopeasti.

”Pandemia muutti työn tekemisen tapaa rajusti ja pysyvästi koko maailmassa. Vaikka meillä etätyötä tehtiin paljon jo ennen pandemiaa, nyt myös asiakkaiden kanssa kaikki hoituu tarvittaessa verkon yli. Tämä on mahdollistanut sen, että työntekijämme voivat tehdä sujuvasti töitä mistä päin tahansa Suomea, ja moni on päättänyt muuttaa pysyvästi pienemmille paikkakunnille. Toisaalta kaipuu tehdä töitä fyysisesti lähellä kollegoja on hyvin suuri. Näihin tarpeisiin haluamme työnantajana ennakkoluulottomasti vastata”, kertoo Ville Hemmilä.

Seinäjoen toimisto avattu, Oulussa ja Kuopiossa etsitään tiloja

Fellowmind avasi uuden toimipisteen Seinäjoelle 14.3.2022 ja etsii parhaillaan sopivaa tilaa toimipisteelleen Oulussa. Kevään aikana käynnistetään myös Kuopion toimipisteen tilojen etsiminen. Seinäjoen, Oulun ja Kuopion toimistoissa tulee työskentelemään yhteensä noin 15 työntekijää yhtiön noin 420 työntekijästä Suomessa. Yhteensä Fellowmindilla on noin 1 900 työntekijää kuudessa Euroopan maassa.

”Seinäjoen, Oulun ja Kuopion toimipisteiden avaaminen lähti liikkeelle täysin työntekijöidemme toiveesta. Haluamme tarjota työntekijöillemme heidän kotiensa lähellä tilat, joissa heidän on innostavaa työskennellä sekä tavata kollegoita ja asiakkaita. On myös tärkeää, että työntekijöillämme on käytössään esimerkiksi lounasravintola sekä liikunta- ja hyvinvointitiloja riippumatta siitä, kuinka isolla tai pienellä paikkakunnalla töitä tehdään”, kertoo Ville Hemmilä.

Ihmiset sitoutuvat toisiin ihmisiin, ei yrityksiin, ja siihen tarvitaan kohtaamisia

Suurin osa Fellowmindin Suomen henkilöstöstä eli noin 300 henkeä työskentelee yhtiön Espoon toimipisteessä. Vuonna 2023 Fellowmind luopuu nykyisestä, Säterinportissa sijaitsevasta toimitilastaan ja muuttaa täysin uusittuihin tiloihin Helsinkiin, Takkatie 1:een. Fellowmind on kiinteistön ainoa vuokralainen, ja tilojen suunnittelusta yhtiön tarpeisiin vastaa Sisustusarkkitehtitoimisto dSign Vertti Kivi & Co.

”Kun kerroin työntekijöillemme uusista tiloista Takkatiellä, chat-keskustelu täyttyi mitä kekseliäimmistä ideoista sen suhteen, mitä voisimme yhdessä tiloihin suunnitella. Useimmat niistä liittyivät siihen, miten voimme nykyistä paremmin viettää aikaa yhdessä sekä työn merkeissä mutta myös vapaa-ajalla. Yhteisöllisyys on edelleen meille ihmisille todella tärkeää, ja on työnantajankin etu tarjota paljon innostavia mahdollisuuksia yhdessä olemiseen. Ihmiset eivät sitoudu logoihin tai yrityksiin, he sitoutuvat toisiin ihmisiin, ja tähän ei valitettavasti riitä vain ruudun äärellä kohtaaminen”, pohtii Ville Hemmilä.

Tampereella Fellowmind toimii nyt Technopolis Asemakeskuksen tiloissa ja muuttaa vuoden 2023 aikana viereen rakentuvaan GO21-toimistokortteliin Tampereen rautatieaseman viereen. Samaan kiinteistöön on tulossa muun muassa Goforen pääkonttori. Tampereella Fellowmindilla on noin 70 työntekijää. Fellowmindin muut toimistot Suomessa sijaitsevat Turussa, Vaasassa, Lahdessa ja Jyväskylässä.

Fellowmind kasvaa Suomessa ja Euroopassa

Fellowmind tuli Suomen markkinoille joulukuussa 2019, kun suomalainen eCraft, ruotsalainen Orango ja hollantilainen Fellowmind yhdistyivät. Konsernin liikevaihto ja työntekijöiden määrä ovat kaksinkertaistuneet yhdistymisen jälkeen 125 miljoonasta eurosta* 262 miljoonaan euroon (2021) ja noin tuhannesta työntekijästä nykyiseen noin 1900 työntekijään. Yhtiö on kasvanut sekä orgaanisesti että useiden yritysostojen kautta Euroopassa. Suomessa konserniin on yhdistymisen jälkeen liitetty Project-IT ja SoftaIdea.

Vuonna 2022 tavoitteena on kasvattaa työntekijöiden määrää yhteensä noin 500:lla uudella työntekijällä kaikissa konsernin toimintamaissa. Suomessa on rekrytoitu alkuvuoden aikana jo lähes 90 työntekijää. Tästä määrästä 24 työntekijää rekrytoitiin suositun NewFellows-koulutusohjelman kautta, johon haki noin 500 kovatasoista kandidaattia, ja josta lisäksi viisi kandidaattia palkattiin suoraan yhtiön palvelukseen ohi koulutusohjelman heidän vaikuttavan osaamisensa vuoksi.

*liikevaihto vuonna 2019 on pro forma, koska konsernin virallista tilinpäätöstä ei ollut vielä tehty. Tilikaudesta 2021 alkaen konsernin tilinpäätös raportoidaan IFRS:n mukaisesti.