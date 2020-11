Ferrari Roma palauttaa klassisen kauneuden

Suomen suurin luksus- ja superautojen maahantuoja ja valtuutettu erikoisautohuolto Luxury Collection tuo Suomeen yksinoikeudella legendaarisen italialaisen automerkin uutuuden Ferrari Roman. Helsingissä esitelty autouutuus edustaa modernia versiota Ferrarin klassisesta italialaisesta 1950-1960 -luvun muotoilusta. Ferrari Roma palkittiin jo arvostetulla Car Design Award -voitolla vuoden 2020 kauneimpana autona.

Ferrari Roma on Maranellon uusi 2+2 -paikkainen coupé, jossa ainutlaatuisen ajokokemuksen takaavat hienostunut ja ajaton muotoilu, riittävä teho sekä käyttöauton ketteryys. Autouutuuden muoto edustaa Ferrarin tulkintaa 1950- ja 60-luvun Rooman huolettomasta elämäntyylistä, josta se on saanut itseään hyvin kuvaavan nimensä. Ferrari Roman ilmeelle on ominaista sen puhdas, symbioottinen muoto. Auton harmoniset mittasuhteet sekä tyylikkään puhtaat ja tasapainoiset sisätilat muistuttavat myös Ferrarin etumoottorisesta Gran Turismo -perinteestä, josta Ferrari Romaa inspiroinut legendaarinen 250 GT Berlinetta Lusso on ikonisin esimerkki.

Ferrari Roma ilmentää hyvin Ferrarin modernia muotoilukieltä, jossa korostuu hienostunut ja aito, perinteistä ammentava muotoilu. Roman tyylikkään pyöreät linjat säilyttävät myös kaikkia Ferrareita yhdistävän urheilullisuuden.



”Ferrari palaa Romalla klassiseen muotoiluun ja tuo sen ihan uudelle tasolle. Tästä osoituksena auto palkittiin lokakuun lopulla autoalan arvostetuimmassa kauneuskilpailussa Car Design Awardsissa vuoden kauneimpana autona. Ferrarin suunnittelutiimi on tehnyt pääsuunnittelijansa, arkkitehti Flavio Manzonin johdolla Roman muotoilussa aivan uskomatonta työtä. Auto tulkitsee upeasti perinteisen Gran Turismo -auton klassiset linjat 2020-luvulle heijastettuna. Sen muotoilu on aistillisuudessaan mieleenpainuva ja Roma tulee varmasti herättämään huomiota myös ihan uusissa kohderyhmissä”, kertoo Luxury Collectionin Ferrari-johtaja Esa Schroderus ja lisää: ”Ferrari Romassa on aidolle GT-autolle ominaisesti hyvä matkustusmukavuus pitkilläkin matkoillakin ja auton tavaratilaan mahtuu myös harrastusvälineitä. Roma mahdollistaakin tyylikkään liikkumisen ja matkustamisen. Roma ei ole myöskään pelkkä kesäauto, vaan sillä on miellyttävä ajaa myös suomalaisissa talviolosuhteissa.”

Ferrari Roma

Moottori: 90° V8, turboahdettu

Iskutilavuus 3855cc

Teho: 456 kW (620 hv) /5750–7500 rpm

Vääntö: 760 Nm/3000–5750

Paino: 1472 kg

Huippunopeus: 320 km/h

0–100 km/h: 3,4s

Hinta: 332.840 euroa* + lisävarusteet

* sis. alv. 39.988 euroa ja autoveroa 126.241 euroa

taxfree 166.611 euroa

Vuonna 2009 perustettu Lempääläinen Luxury Collection on Suomen suurin luksus- ja urheiluautojen maahantuoja ja valtuutettu Ferrari-huolto. Yhtiö on erikoistunut Ferrarin myyntiin ja huoltoon, mutta myös muut urheilu- ja luksusautot kuuluvat autotalon valikoimaan. Luxury Collection myi Suomessa viime vuonna 65 uutta superautoa, joista 50 Ferraria. Lisäksi yhtiö myi yli kaksi sataa käytettyä luxus- ja premium -luokan autoa. Suomalaisen autotalon suhde Ferrariin tiivistyi entisestään, kun Ferrarin kilpailuhistorian pitkäaikaisin kisakuljettaja Toni Vilander tuli Luxury Collectionin osakkaaksi ja mukaan superautoliikkeen toimintaan.

Luxury Collection Automobiles -autotalo sijaitsee Lempäälässä (Areenakatu 4) ja Tallinnan Luxury Collection Showroom osoitteessa Poordi 3, Tallinna.