Fertility Europe nostaa hedelmällisyyden esiin Euroopan hedelmällisyysviikolla

#40reasons -kampanja korostaa hedelmällisyyden merkitystä Euroopalle

Bryssel, 6 marraskuuta 2017 – Tänään lanseerataan #40reasons-kampanja ja käynnistetään toinen vuosittainen Euroopan hedelmällisyysviikko (European Fertility Week), jonka tavoitteena on korostaa, kuinka tärkeää lisääntyminen ja hedelmällisyys Euroopalle on. #40reasons-kampanja liittyy maailman ensimmäisen koeputkivauvan alkuunsaamisen 40-vuotisjuhlapäivään 10. marraskuuta. Vaikka tästä tieteen läpimurrosta on kulunut jo neljäkymmentä vuotta, monilla eurooppalaisilla ei vieläkään ole pääsyä hedelmöityshoitoihin tai edes tietoa niistä. Hedelmällisyydestä avoimesti puhuminen on vaikeaa monille eurooppalaisille, sillä asia on edelleen usein tabu. Näin ollen hedelmällisyyttä ei pidetä erityisen tärkeänä poliittisena tai kansallisena asiana. Tänä vuonna Euroopan hedelmällisyysviikko pyrkiikin tuomaan hedelmällisyystietoa kaikille eurooppalaisille ja peräänkuuluttaa jäsenmailta parempaa tietoisuutta hedelmöityshoitojen saatavuuden eriarvoisuudesta Euroopassa sekä poliittista tukea sen poistamiseksi.

–Diagnoosin herkästä luonteesta johtuen hedelmättömyyden kanssa kamppailevat miehet ja naiset ovat vaiteliaita asian suhteen. Koska hedelmällisyys on erittäin henkilökohtainen asia, on se myös monimutkainen haaste, kertoo Satu Rautakallio-Hokkanen, Euroopan lapsettomuusyhdistysten kattojärjestön, Fertility Europen puheenjohtaja. –Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö siitä pitäisi puhua. Kun hoitomahdollisuuksista, henkilökohtaisista kokemuksista ja todellisuudesta puhutaan avoimesti, voidaan hedelmällisyysaiheen stigmaa lievittää Euroopassa. Loppujen lopuksi tämä aihe koskettaa kaikkia, sillä jokainen meistä on jonkun vanhempi, sisarus tai ystävä.

Vuoden 2017 Euroopan hedelmällisyysviikko osuu aikaan, jolloin hedelmällisyys Euroopassa on vaikeuksissa. Euroopan tavoitesyntyvyys naista kohden tulisi olla 2,1, mutta viimeaikaisten tutkimusten mukaan keskiarvo on noin 1,58, ja esimerkiksi Italiassa ja Kreikassa luku on vain 1,4. Tämä tarkoittaa, että vuoteen 2080 mennessä EU:n työikäinen väestö on pienentynyt 40 miljoonalla hengellä. Näillä luvuilla voi olla Euroopalle huolestuttavia seurauksia. Laskeva syntyvyys yhdistettynä ikääntyvään väestöön tarkoittaa, että Eurooppa on vaarassa menettää taloudellisen, kulttuurisen ja yleisen kansainvälisen valta-asemansa seuraavan 50 vuoden aikana.

–Nyt on korkea aika alkaa puhua hedelmällisyydestä, toteaa tohtori Roy Farquharson, lisääntymiseen ja embryologiaan keskittyvän European Society of Human Reproduction and Embryology -järjestön (ESHRE) puheenjohtaja. –Tämän keskustelun käyminen on elintärkeää aiheeseen liittyvän häpeän kitkemiseksi, ja jotta yksilöt, sekä naiset että miehet, pystyvät tuomaan esiin tunteitaan ja asenteitaan. Hedelmällisyyden erityisasiantuntijajärjestöjen ja potilasorganisaatioiden tulee työskennellä yhdessä, jotta voimme tarjota tälle keskustelulle mahdollisuuden ja kannustaa rehelliseen vuoropuheluun hedelmällisyydestä ja lääketieteellisesti avustetusta lisääntymisestä.

Vuonna 2016 lanseerattu Euroopan hedelmällisyysviikko kehitettiin tuomaan esiin Euroopan harvoin huomioitua hedelmällisyysongelmaa. Viime vuonna Fertility Europe keskittyi rikkomaan hedelmällisyyteen liittyviä tabuja ja vaikenemista Euroopassa. Tänä vuonna järjestön tavoitteena on kiinnittää Euroopan huomio siihen, miksi hedelmällisyys on aiheena niin tärkeä lanseeraamalla #40reasons-kampanja hedelmällisyyskeskustelun edistämiseksi.

Tästä syystä ja muiden hedelmällisyyden tärkeyttä korostavien, sosiaalisten, taloudellisten ja väestörakenteellisten seikkojen korostamiseksi #40reasons-kampanja käynnistetään videolla, joka kertoo ne todelliset syyt, miksi hedelmällisyys on eurooppalaisille tärkeää. Fertility Europe julkistaa #40reasons-kampanjassaan 40 tieteeseen ja lukuihin perustuvaa syytä, miksi hedelmällisyys on merkittävä asia. Syitä julkaistaan päivittäin Facebookissa ja Twitterissä, ja verkkoyleisöä kannustetaan myös tuomaan omat näkökulmansa esiin keskustelussa. Jokainen Fertility Europen julkaisemasta 40 syystä on tärkeä osa totuutta, ja niitä on otettu mukaan kaikilta eurooppalaisen elämän eri osa-alueilta aina taloudesta mielenterveyteen asti.

Omien näkökulmiensa esiin tuomisen lisäksi ihmiset voivat osoittaa läheisilleen, että hedelmällisyys on tärkeää lisäämällä ”European Fertility Week 2017” -bannerin sosiaalisen median profiiliinsa.

###

TIETOJA FERTILITY EUROPESTA

Fertility Europe on eurooppalaisten potilasjärjestöjen ja hedelmällisyyteen ja hedelmällisyys ongelmiin liittyvien organisaatioiden yhteinen yhdistys. Euroopan unionissa hedelmättömyys koskettaa yli 25 miljoonaa ihmistä. Luomalla mahdollisuuksia rehelliselle ja antoisalle vuoropuheelle Fertility Europe pyrkii kitkemään hedelmällisyyteen liittyvän stigman ja edistämään avointa keskustelua aiheesta Euroopan laajuisesti.

