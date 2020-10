Financial Times: Aalto Executive MBA:n kokonaistyytyväisyys pohjoismaiden korkein

Financial Times on arvostanut Aalto Executive MBA -ohjelman jälleen maailman sadan parhaimmistoon tuhansien verrokkien joukosta. FT julkisti ensimmäistä kertaa ohjelmien asiakastyytyväisyyden kokonaisluvun. Aalto EMBA on osallistujatyytyväisyydellä mitattuna pohjoismaiden paras ohjelma ja globaalisti sijalla 14. Ohjelman kokonaissijoitus 88. on neljä sijaa parempi kuin viime vuonna.

”Olen iloinen, että alumnimme ovat näin tyytyväisiä valintaansa. Lopulta kokemus omasta kasvusta ja hyödystä työuralla ratkaisee Executive MBA -ohjelman arvon ja merkittävän aikainvestoinnin saaman tuoton”, sanoo Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice. Aalto Executive MBA -ohjelman vahvuus on jo pitkään ollut henkilökohtaisen kasvun tukeminen. Tämä edesauttaa osaltaan organisaatioiden transformaatiota ja sitä kautta vaikuttaa myös yhteiskuntaan laajemmin. Strategista ajattelua tarvitaan jatkuvasti enemmän, jotta lyhyen ja pitkän pelin tasapainottaminen nopeasti – jopa dramaattisesti muuttuvassa – liiketoimintaympäristössä on mahdollista. ”Sain juuri sitä, mitä hain: syvällisen kokonaiskuvan liiketoiminnasta, teoreettisia viitekehyksiä ja runsaasti uusia työkaluja. Ennen kaikkea Aalto EMBA teki minusta kriittisemmän ja strategisemman ajattelijan”, korostaa ohjelman alumni Sonja London, Director of Licensing, Nokia. Osallistujien palkkakehitys kohentunut selvästi Ranking koostuu 15 kriteeristä, joiden painotukset vaihtelevat vuosittain. Tavoitteiden saavuttamisen lisäksi Aalto EMBA:n osallistujien palkkakehitys ohjelman jälkeen on parantunut suhteessa verrokkeihin. Muutoksen merkittävyyttä lisää se, että kansainvälisesti vertailtuna he ovat jo aloittaessaan varsin kokeneita ja korkeissa asemissa organisaatioissaan. Tällä kertaa hienoisessa laskussa oli naispuolisten kouluttajien määrä. Totuttuun tapaan vertailun kärkipaikkoja hallitsevat anglo-amerikkalaisten ja kiinalaisten huippuyliopistojen yhteisohjelmat. Ensimmäiseksi yltää Kelloggin (USA) - Hong Kong UST Business Schoolin ohjelma. Toiseksi nousee kiinalais-eurooppalainen CEIBS ja kolmanneksi HEC Paris. Seuraavat sijoitukset menevät HEC Paris, London School of Economics ja Stern School of Business -yhteisohjelmalle sekä Tsinghua University ja Insead -yhteisohjelmalle. FT Ranking perustuu sekä osallistujien suoraan lehdelle antamiin tietoihin että yliopistojen tuottamaan tilastoaineistoon. Vastaajina vertailussa ovat aina kolme vuotta sitten kyseisestä Executive MBA -ohjelmasta valmistuneet. QS Ranking: Aalto EMBA on paras ohjelma Suomessa FT:n lisäksi toinen globaalisti arvostettu vertailu on QS Ranking, jossa Aalto EMBA oli paras EMBA-ohjelma Suomessa vuonna 2020 ja maailman sijalla 62. Aalto-yliopisto menestyy myös laajemmissa yliopistokohtaisissa vertailuissa. QS:n yliopistovertailussa Aalto oli yhdeksäs ja Times Higher Educationin vertailussa kahdeskymmenes maailmassa alle 50-vuotiaiden yliopistojen joukossa. Lisätietoja Aalto Executive MBA -ohjelman ja muiden tutkinto-ohjelmien sivut Pekka Mattila Toimitusjohtaja, professori (Professor of Practice)

