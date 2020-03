Finanssialan Tarja Kallonen vahvistaa Aalto EE:n finanssialan koulutusta

Aalto University Executive Education (Aalto EE) on nimittänyt Tarja Kallosen Senior Advisoriksi maaliskuun alusta alkaen. Hänellä on vahva osaaminen finanssialan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoinnista, edunvalvonnasta sekä yhteistyöstä finanssialan yritysten ja eri työmarkkinaosapuolten kanssa. Aikaisemmin hän on toiminut johtavana asiantuntijana Finanssiala ry:ssä.

Tarja Kallonen. Kuva: Markku Pajunen

”Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on eurooppalaisittain merkittävä talouden ja rahoituksen osaamiskeskittymä. Samalla Finva, Aalto EE ja Aalto PRO ovat merkittäviä finanssialan henkilöstön kouluttajia Suomessa. Sijoituspalvelututkinnot sekä vakuutustutkinnot ovat järjestämiämme ja verifioimiamme. Kallonen tuo uudenlaista ja monipuolista osaamista sisältöjemme kehittämiseen. Tavoitteenamme on myös laajentua edelleen kansainvälisesti, joten Tarjan kokemus eurooppalaisista yhteistyöverkostoista on meille erityisen arvokasta”, toteaa Pekka Mattila, Aalto EE:n toimitusjohtaja sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Professor of Practice. ”Pohjoismaiden lisäksi Finva laajentaa finanssiosaamisen koulutusta varsinaisen finanssialan ulkopuolelle. Tässäkin Tarja Kallosen näkemyksellisyydellä, laajalla kokemuksella ja verkostoilla on merkittävä rooli - Finvan ydinkohderyhmää finanssialalla unohtamatta”, kertoo Finvan johtaja Paula Salonen. ”Olen todella innoissani päästessäni mukaan finanssialan henkilöstön osaamisen kehittämiseen Aalto EE:ssä. Mielestäni tärkeimpiä seikkoja tulevaisuuden työn kannalta ovat edelleenkin jatkuva oppiminen sekä työelämän ja koulutuksen yhteensovittaminen. Sillä on merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja yritysten kannattavuuteen”, vakuuttaa Tarja Kallonen. Lisätiedot Paula Salonen

johtaja, Finva

Puh. 010 837 3784

paula.salonen@finva.fi Finva Finanssikoulutus Oy Finva Finanssikoulutus Oy tarjoaa Suomen monipuolisinta finanssikoulutusta. Finvalla on useita alalle suunnattuja tutkintoja ja koulutusohjelmia sekä runsaasti ajankohtaista täsmäkoulutusta. Finva toimii aktiivisesti finanssialan sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa ja osana Aalto University Executive Education -ryhmää pystymme palvelemaan finanssialaa monipuolisesti ja myös kansainvälisesti. Tavoitteenamme on olla finanssialan pohjoismainen osaamiskeskittymä.

