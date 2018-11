Finanssiteknologia-alan Lighthouse-kehitysohjelman startup-finalistit valittu

Suomalainen Enfuce Financial Services finalistien joukossa

Helsinki, 7.11.2018 – Mastercardin ja NFT Venturesin finanssiteknologia-alan Lighthouse-kehitysohjelman tavoitteena on löytää ja olla mukana kehittämässä seuraavan sukupolven finanssiteknologia-alan yrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lighthouse-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat kukin omaan innovaatioonsa räätälöityä tukea ja neuvoja kehitysohjelman järjestäjiltä.

Vuoden 2018 kehitysohjelman ensimmäisen vaiheen työpajat on nyt pidetty. Kolmessa eri kaupungissa järjestettyyn kuuteen työpajaan osallistui kaikkiaan 15 startup-yritystä, jotka tutkivat mahdollisuuksia innovatiiviseen yhteistyöhön.

”Olemme hyvin ylpeitä kaikkien osallistuneiden yritysten puolesta sekä valtavasta edistyksestä, johon yritykset venyivät kuuden viikon aikana. Lighthouse-kehitysohjelma on hyvä osoitus siitä, kuinka voimme yhdessä saada aikaan innovaatioita finanssiteknologia-alalla”, sanoo Mats Taraldsson, Mastercardin digitaalisen kehityksen ja fintech-yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Työpajoihin osallistuneiden yritysten joukosta on valittu neljä startup-yritystä kehitysohjelman viimeiseen vaiheeseen. Siihen päässeet yritykset valittiin sen perusteella, kuinka innovatiivisia, vaikuttavia ja käyttökelpoisia niiden liikeideat ovat, ja kuinka paljon yritykset edistyivät eri työpajojen välillä. Neljä finaaliin valittua yritystä ovat Enfuce (Suomi), Fidesmo (Ruotsi), Ondato (Liettua) ja Swiftcourt (Ruotsi).

Suomalainen Enfuce Financial Services on pilvipohjaisten finanssipalveluiden edelläkävijä. Enfuce tarjoaa asiakkailleen maksualustoja, jotka saa nopeasti markkinoille ja jotka ovat turvallisia ja helposti skaalautuvia. Yhtiö noudattaa tason 1 PCI DSS -standardia. Finanssivalvonta on hyväksynyt Enfucen ratkaisun.

”Meille on tärkeää edistää innovaatioita. Mielestämme paras tapa innovoida on yhteistyössä yritysten kanssa. Enfuce on ainutlaatuinen yhtiö korkean innovointikykynsä, tiimin asiantuntemuksen ja kykynsä viedä strategian käytännön tasolle. Heillä on jo vahvat näytöt lisäarvon tuottamisesta yhteistyökumppaneilleen ratkaisujensa avulla.”

Finalisteilla on mahdollisuus osallistua kahteen uuteen syväluotaavaan työpajaan, jossa ovat mukana kaikki kehitysohjelmaan osallistuvat pankit ja Mastercard. Ne pyrkivät tekemään yhdessä innovaatioita finanssialalla.

Lighthouse-kehitysohjelman voittaja julistetaan Helsingissä pidettävän Slush-tapahtuman ”Finding Fintech” -tilaisuudessa joulukuun alussa. Voittaja pääsee osallistumaan Mastercardin globaaliin Start Path-ohjelmaan, johon osallistuvat yritykset saavat apua muille markkinoille laajenemisessa sekä tuotteidensa ja palveluidensa kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Lighthouse-kehitysohjelma

Lighthouse-kehitysohjelma on Mastercardin ja NFT Venturesin yhteinen hanke, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteistyötä ja innovaatioita finanssiteknologia-alalla. Mastercardin tavoitteena on toteuttaa ohjelman avulla ajatusjohtajuutta, rakentaa kumppanuuksia ja tuoda lisäarvoa sen kumppanipankeille.

Arviointiperusteet:

Kehitysohjelmaan osallistuneita yrityksiä arvioivat Mastercard ja sen kumppanipankit, NFT Ventures sekä startup-neuvonantajat. Liikeideoiden innovatiivisuutta, vaikuttavuutta ja käyttökelpoisuutta mitattiin painotetulla keskiarvolla. Lisäksi huomioitiin se, kuinka paljon yritykset edistyivät eri työpajojen välillä sekä yhteistyön tai kokeilun todennäköisyyttä Mastercardin tai pankkien kanssa.

Lue lisää täältä: www.mclighthouse.com

Lisätietoa:

Lighthouse-kehitysohjelma

Lighthouse-kehitysohjelma on suunniteltu auttamaan finanssiteknologia-alan startupeja kohtaamiensa suurimpien haasteiden käsittelyssä. Se tapahtuu tuomalla alan asiantuntijat ja startupit yhteen sarjassa työpajoja, joissa kaikki voivat oppia toisiltaan ja ratkaista huomisen haasteita. Jokainen osallistuva yritys saa oman yhteyshenkilön, joka auttaa startupia pääsemään käsiksi tarvitsemiinsa resursseihin, kuten aihealueen asiantuntemukseen, markkinatutkimuksiin, dataan sekä tutustumaan alan toimijoihin sekä Mastercardin asiakkaisiin ja kumppaneihin.

Kohderyhmänä ovat fintech-alan startup-yritykset, jotka työskentelevät sähköisen kaupankäynnin, maksujen, tekoälyn, pankkien avoimien rajapintojen, tietoturvan (eli biometriikan), lohkoketjujen ja niihin liittyvien alueiden parissa. Lighthouse-kehitysohjelman ensimmäisen vaiheen työpajoihin osallistui 15 startup-yritystä ja 100 osallistujaa, jotka tutkivat mahdollisuuksia innovatiiviseen yhteistyöhön.

