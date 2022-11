Finanssiteknologian startup Econans voitti Mastercardin Lighthouse FINITIV -kumppanuusohjelman

Ruotsalainen finanssiteknologiayritys Econans on tämän syksyn Mastercard Lighthouse FINITIV 2022 -ohjelman voittaja. Lighthouse FINITIV on avoin innovaatio-ohjelma finanssiteknologia-alan kumppanuuksien kasvattamiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa. Suomen-sarjan voittaja on FinanceKey ja Baltian-sarjan KWOTA. Tanskalainen vihreän teknologian yhtiö Klimate sai sijoittajapalkinnon.

Mastercardin tämän syksyn Lighthouse FINITIV -ohjelman voittajaksi nousi ruotsalainen Econans, joka tarjoaa digitaalisia ilmasto- ja taloudellisen vastuun simulaatio- ja automaattineuvontapalveluja. Seuraavaksi Econons pyrkii pääsemään liiketoimintaideallaan mukaan Mastercardin globaaliin Start Path -startup-ohjelmaan.

Mastercardin FINITIV-ohjelma kestää kolme kuukautta ja antaa pohjoismaisille ja baltialaisille finanssiteknologian startupeille mahdollisuuden yhteistyöhön Mastercardin ja SEB:n, Danske Bankin, DNB:n, Swedbankin ja OP Ryhmän kaltaisten suurien pohjoismaisten pankkien kanssa. Joka kevät ja syksy ohjelman kumppanit valitsevat ohjelman voittajan. Valintaperusteina ovat muun muassa korkeat tavoitteet, tuotteen menestymismahdollisuudet sekä edistyminen.

Econans saa palkinnon ratkaisustaan ajankohtaiseen ongelmaan ihmisten elämässä eli energiakriisin aiheuttamiin suuriin sähkölaskuihin. Econans auttaa kuluttajia ymmärtämään kodeissaan tehtyjen toimenpiteiden mahdolliset kustannukset, ilmastovaikutukset ja säästöt. Econans-tiimin sitkeät ponnistelut lisäsivät kysyntää ja toivat hyvää palautetta ohjelmakumppaneilta.

"Olemme iloisia Econansin Mastercard Lighthouse -ohjelmassa ja sen kumppaneilta saamastamme tunnustuksesta matkalla kohti kestävämpää maailmaa sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti. Energian hintojen noustessa ja EU:n ympäristölainsäädännön tiukentuessa haluamme auttaa kuluttajia ja pankkeja ympäri Eurooppaa.” – David Klamer, Econansin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista

“Econans on kehittänyt monipuolisen tuotesalkun, joka keskittyy asiakkaalle luotavaan arvoon ja osoittaa vaikuttavaa ammattimaisuutta kumppanuusvalmiudellaan. Mastercardin Lighthouse-ohjelma antaa mahdollisuuden tavata Econansin kaltaisia laadukkaita startupeja. Odotamme jo pääsevämme tutustumaan kevään yrityksiin”, sanoo Swedbankin kumppanuusliiketoiminnan johtaja Joakim Höglund.

Suomen-sarjan voittajaksi nousi FinanceKey, avoin pankkialusta, joka auttaa yrityksiä hoitamaan monimutkaisia, aikaa vieviä sisäisiä kassaprosesseja. KWOTA voitti Baltian-sarjan. Yhtiö tarjoaa palveluja hiilidioksidipäästösäästöjen digitaaliseen validointiin ja kaupankäyntiin. KWOTA palkittiin innovatiivisesta tavastaan lisätä merkittävästi materiaalien uudelleenkäyttöä tuottajia kannustavalla ja hyödyttävällä liiketoimintamallilla. Yleisöpalkinnon sai Olpay, jonka tarjoama kehittynyt kasvojentunnistusteknologia auttaa pk-yrityksiä hyväksymään erilaisia maksuratkaisuja.

“Mastercard valmistautuu osaltaan finanssialan kestävään tulevaisuuteen ottamalla käyttöön uusiutuvia energialähteitä, vähentämällä päästöjä ja mahdollistamalla vastuullisten materiaalien käytön kuluttajien fyysisissä korteissa. Tuemme myös asiakkaitamme luomaan ratkaisuja, joiden avulla ne voivat tarjota vastuullisia tuotteita kuluttajille esimerkiksi luomalla tietoisuutta ostosten hiilidioksidijalanjäljestä hiilijalanjälkilaskurin avulla. Olemme erittäin iloisia nähdessämme niin monia ratkaisuja kiireellisimpiin ongelmiin – syksyn 2022 ohjelman voittajat heijastavat näitä arvoja”, sanoo Mats Taraldsson, Mastercardin innovaation ja fintech- ja vaikuttavuusteknologian yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Mastercard Lighthouse -ohjelman kumppanuuksista ja ohjelmaan osallistuneiden yritysten kasvusta kerrotaan lisää äskettäin julkaistussa Mastercard Lighthouse -raportissa.

Lighthouse FINITIV -ohjelma

Mastercard Lighthouse-ohjelma on avoimen innovoinnin alusta, joka on suunniteltu vahvistamaan koko finanssialan ekosysteemiä. FINITIV on maksuton ohjelma, joka rakentaa kumppanuuksia finanssiteknologiayritysten, Mastercardin ja keskeisten Pohjoismaisten kumppaneiden välillä. Finanssiteknologia-alan startup-yritysten energia ja innovointikyky yhdistettynä suurten finanssialan yritysten vakauteen ja toimituskykyyn luo koko alaa vahvistavia kumppanuuksia. Jokaisessa viisi kuukautta kestävässä ohjelmassa järjestetään työpajoja viidelletoista yritykselle. Ohjelma yhdistää pankit, sijoittajat, neuvonantajat ja finanssiteknologia-alan yritykset etsimään kumppanuuksia avoimen innovoinnin avulla. www.mclighthouse.com