Fintech-kehitysohjelman startup-finalistit valittu

Helsinki, 29.8.2018 – Mastercard ja NFT Ventures ovat valinneet 15 finalistia vuoden 2018 Lighthouse-kehitysohjelmaan. Mastercardin ja NFT Venturesin yhteistyön tavoitteena on löytää ja olla mukana kehittämässä seuraavan sukupolven finanssiteknologia-alan yrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lighthouse-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat kukin omaan innovaatioonsa räätälöityä tukea ja neuvoja useissa käytännönläheisissä työpajoissa.

Startup-yrityksiä Suomesta, Ruotsista ja Baltiasta haki ohjelmaan päästäkseen tekemään yhteistyötä Mastercardin ja sen kumppaneiden kanssa. Mastercard ja NFT Ventures julkistivat tänään 15 finaaliin päässyttä yritystä. Startup-yritykset osallistuvat syys–joulukuussa neljään heille räätälöityyn koko päivän työpajaan Helsingissä, Tukholmassa ja Vilnassa. Työpajojen välillä yritykset saavat neuvoja ja jatkuvaa tukea.

15 finalistin joukkoon pääsi sekä aikaisen vaiheen että vakiintuneita startup-yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet muun muassa tunnistamiseen, puettavaan maksuteknologiaan, maksamiseen ja taloudelliseen osallisuuteen.

Lighthouse-kehitysohjelman suomalaiset finalistit vuonna 2018:

Arkkeo on automatisoitu kanta-asiakasohjelma, jonka avulla kanta-asiakkaita voidaan palkita helposti ostoksista suosikkikaupoissaan.

on automatisoitu kanta-asiakasohjelma, jonka avulla kanta-asiakkaita voidaan palkita helposti ostoksista suosikkikaupoissaan. Siru tarjoaa teleoperaattoreiden laskutusteknologialle rakennettua mikromaksuratkaisua. Palvelu on saatavilla SaaS-palveluna verkkokaupoille ja maksupalveluntarjoajille (PSP).

tarjoaa teleoperaattoreiden laskutusteknologialle rakennettua mikromaksuratkaisua. Palvelu on saatavilla SaaS-palveluna verkkokaupoille ja maksupalveluntarjoajille (PSP). Bankify on henkilökohtaisen taloudenhallinnan työkalu, joka tekee muun muassa kustannusten jakamisesta ja säästötavoitteista hauskoja pelillistämällä niitä.

on henkilökohtaisen taloudenhallinnan työkalu, joka tekee muun muassa kustannusten jakamisesta ja säästötavoitteista hauskoja pelillistämällä niitä. Avalo on multipankkialustana toimiva palvelu, jonka voi yhdistää mihin tahansa ERP-järjestelmään ja joka automatisoi formaattien muuntamisen. Suojauksen ja siirron takaava ISO20022- ja SEPA-yhteensopivuus, innovaatio ja kehitys PSD2.

on multipankkialustana toimiva palvelu, jonka voi yhdistää mihin tahansa ERP-järjestelmään ja joka automatisoi formaattien muuntamisen. Suojauksen ja siirron takaava ISO20022- ja SEPA-yhteensopivuus, innovaatio ja kehitys PSD2. Enfuce on pilvipohjaisten finanssipalveluiden edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman helposti käytteenotettavia SaaS-ratkaisuja.

Lighthouse-kehitysohjelman ruotsalaiset ja baltialaiset finalistit vuonna 2018:

Ruotsi Baltia Pej AB EveryPay Fidesmo AB PayTipTop Swiftcourt Payyap Instantor Poklet Zignsec Finpass

– Tänä vuonna Lighthouse-ohjelmaan pyrki monta upeaa yritystä, minkä takia finalistien valinta oli vaikeampaa kuin koskaan. Ohjelmaan valittujen yritysten ratkaisut ovat innovatiivisia ja skaalautuvia, ja yritykset pystyvät todennäköisesti tekemään yhteistyötä meidän tai kumppanipankkiemme kanssa. Valitut yritykset muodostavat hyvän yhdistelmän. Olemme todella innostuneita tietämään lisää yrityksistä ja siitä, miten voimme työskennellä yhdessä työpajoissamme tänä syksynä, sanoo Mats Taraldsson, Mastercardin digitaalisen kehityksen ja fintech-yhteistyön johtaja Pohjoismaissa ja Baltiassa.

– Enfuce Financial Services arvostaa yhteistyötä samalla tavalla kuin Mastercard ja Lighthouse-kehitysohjelma, joten uskomme meidän sopivan täydellisesti yhteen. Enfucen liiketoimintafilosofia perustuu yhteistyöhön laajan kumppani- ja asiakasverkoston kanssa. Erilaisten toimijoiden tuominen samaan pöytään mahdollistaa uusien innovatiivisten ratkaisuiden kehittämisen. Uskomme, että Lighthouse-kehitysohjelma sopii meille täydellisesti mielenkiintoisista yrityksistä ja ihmisistä koostuvan verkostomme laajentamiseen, sanoo Monika Liikamaa, Enfucen hallituksen puheenjohtaja.

Lighthouse-kehitysohjelma

Lighthouse-kehitysohjelma on suunniteltu auttamaan startupeja kohtaamiensa suurimpien haasteiden käsittelyssä. Se tapahtuu tuomalla alan asiantuntijat ja startupit yhteen sarjassa työpajoja, joissa kaikki voivat oppia toisiltaan ja ratkaista huomisen haasteita. Jokainen osallistuva yritys saa oman yhteyshenkilön, joka auttaa startupia pääsemään käsiksi tarvitsemiinsa resursseihin, kuten aihealueen asiantuntemukseen, markkinatutkimuksiin, dataan sekä tutustumaan alan toimijoihin sekä Mastercardin asiakkaisiin ja kumppaneihin.

Kohderyhmänä ovat fintech-yritykset, jotka työskentelevät sähköisen kaupankäynnin, maksujen, tekoälyn, pankkien avoimien rajapintojen, tietoturvan (eli biometriikan), lohkoketjujen ja niihin liittyvien alueiden parissa. Ohjelma jatkuu syyskuusta joulukuuhun. Se koostuu neljästä kokopäiväisestä työpajasta ja jatkuvasta tuesta työpajojen välissä. Ensi vuonna Lighthouse-kehitysohjelmaan otetaan hakijoita myös Norjasta, Tanskasta ja Virosta.

Mastercard

Mastercard (NYSE: MA),www.mastercard.com, on teknologiayhtiö globaaleilla maksuteollisuusmarkkinoilla. Meidän maksujenkäsittelyverkostomme on maailman nopein. Yhdistämme kuluttajia, rahoituslaitoksia, kauppiaita, hallituksia ja yrityksiä yli 210 maassa ja alueella. Mastercardin tuotteet ja ratkaisut tekevät arjesta ‒ ostoksista, matkustamisesta, yrityksen pyörittämisestä ja taloushallinnosta ‒ kaikille yhä helpompaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa. Seuraa meitä Twitterissä @MastercardNews, liity keskusteluumme Beyond the Transaction -blogissa ja tilaa uutiskirjeemmeEngagement Bureau.

NFT Ventures

NFT Ventures www.nftventures.com on johtava pohjoismainen sijoittaja. Keskitymme fintech-alaan ja muihin segmentteihin, joissa fintech on osa tai helpottaa tuotetarjontaa, kuten Proptech, Insurtech, verkkokauppa ja Regtech. Meidän Tukholman ja Helsingin sijoitustiimimme hoitavat tällä hetkellä yli 40 kohdeyritystä pohjoismaisilla markkinoilla ja Isossa-Britanniassa. Asiantuntevan neuvonnan ja taloudellisen tuen kautta pyrimme kehittymään suosituimmaksi vaihtoehdoksi kasvukumppania etsiville startup-yrityksille.

