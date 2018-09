Finva aloittaa CAMS®-sertifikaattiin liittyvän koulutusyhteistyöhön ACAMSin kanssa

Koulutus tukee kansainvälisesti tunnettua rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisyyn liittyvää CAMS-sertifiointia

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen sertifioitujen asiantuntijoiden järjestö ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) käynnistää strategisen koulutushankkeen Aalto University Executive Education -ryhmään kuuluvan finanssialan koulutusyhtiön Finvan kanssa. Kumppanuus tukee talousrikollisuuden torjunnan pohjoismaisten ammattilaisten valmistautumista CAMS®-sertifiointitutkintoon.

CAMS® on johtava rahanpesun ehkäisyyn liittyvä sertifiointi, joka tunnetaan kansainvälisesti niin finanssialalla kuin valvontaviranomaisten ja muidenkin julkisen sektorin toimijoiden keskuudessa. Finva järjestää ensimmäisen CAMS®-sertifiointitutkintoon valmentavan koulutuksensa 19.11.2018.

”Olemme iloisia tästä kumppanuussopimuksesta, jonka myötä saamme arvostetun, liikkeenjohdon koulutuspalveluja tarjoavan Aalto EE -ryhmän mukaan ACAMSin kansainvälisten koulutuskumppanien verkostoon. Teemme tiivistä yhteistyötä Finvan kanssa vahvistaaksemme pohjoismaisten finanssialan ammattilaisten kansainvälistä asiantuntemusta rahanpesuun ja terrorismin rahoituksen ehkäisyyn liittyvissä asioissa”, toteaa ACAMSin Euroopan toimintojen johtaja Angela Salter.

”Rahanpesun ja talousrikosten ehkäisy ovat globaaleja asioita. Kansainvälisesti tunnustettu sertifiointi on paikallisten valvontaviranomaisten tarjoaman koulutuksen ohella erittäin tärkeää ACAMSille ja sen jäsenille kaikkialla maailmassa. Laajennamme edelleen ACAMSin jäsenille tarjottavia palveluja kaikkialla Euroopassa”, Salter toteaa.

”Finanssialan johtavana kouluttajana Suomessa olemme iloisia voidessamme käynnistää globaalisti tunnettuun CAMS®-sertifiointiin valmentavan koulutuksen”, toteaa Finvan liiketoimintajohtaja ja Aalto EE:n digitalisaatioasioista vastaava johtaja Katja Repo.

"Tämä vahvistaa edelleen Finvan alan koulutustarjontaa ja täydentää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisyyn kehitettyjä digitaalisia koulutusratkaisuja. Monet pohjoismaiset finanssialan toimijat käyttävät jo Finvan ratkaisuja estääkseen rahanpesua ja tehostaakseen Tunne asiakkaasi -vaatimuksiin liittyviä prosessejaan. Olemme sitoutuneet tukemaan finanssialan organisaatioita niiden tarpeiden mukaisesti tarjoamalla ajankohtaisia ja innovatiivisia koulutuksia."

Lisätietoja

Katja Repo

Johtaja, Finva ja digitalisaatio

Aalto University Executive Education Oy

Puh. 010 837 3766

katja.repo@aaltoee.fi

Ernie Gibble

Puh. (vaihde): +1 630 353 9920

ernie.gibble@adtalem.com

Finva Finanssikoulutus Oy

Finva Finanssikoulutus Oy tarjoaa Suomen monipuolisinta finanssikoulutusta. Finvalla on useita alalle suunnattuja tutkintoja ja koulutusohjelmia sekä runsaasti ajankohtaista täsmäkoulutusta.

Finva toimii aktiivisesti finanssialan sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa ja osana Aalto University Executive Education -ryhmää pystymme palvelemaan finanssialaa monipuolisesti ja myös kansainvälisesti. Tavoitteenamme on olla finanssialan pohjoismainen osaamiskeskittymä.

Tietoa Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists® (ACAMS®) -järjestöstä

ACAMS on osa kansainvälisesti toimivaa Adtalem Global Education -koulutusyhtiötä, jonka pääpaikka on Yhdysvalloissa (NYSE-kaupankäyntitunnus: ATGE). ACAMS auttaa opiskelijoita menestymään, saavuttamaan tavoitteensa ja toimimaan aktiivisesti osana globaalia yhteisöä. ACAMS on alansa suurin kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on parantaa eri alojen ammattilaisten osaamista rahanpesuun ja talousrikosten torjuntaan liittyvissä asioissa. Vahvojen resurssiensa ansiosta ACAMS kehittää ja terävöittää sitä osaamista, jota työssä menestyminen ja urakehitys edellyttävät. ACAMSin CAMS-sertifiointi on kansainvälisesti tunnetuin sertifiointi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisyn ammattilaisten keskuudessa. Lisätiedot: acams.org. CAMS®-sertifioinnin voi suorittaa englannin kielen lisäksi arabiaksi, espanjaksi, indonesiaksi, japaniksi, kiinaksi (perinteinen ja yksinkertaistettu), portugaliksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi.

Tietoa Adtalem Global Educationista

Adtalem Global Education auttaa opiskelijoita menestymään, saavuttamaan tavoitteensa ja toimimaan aktiivisesti osana globaalia yhteisöä. Adtalem Global Education Inc. (NYSE-kaupankäyntitunnus: ATGE, yhtiö kuuluu S&P MidCap 400 -indeksiin) on johtava globaali koulutusyhtiö ja seuraavien organisaatioiden emoyhtiö: Adtalem Educacional do Brasil, American University of the Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Becker Professional Education, Carrington College, Chamberlain University, DeVry University ja siihen kuuluva Keller Graduate School of Management, EduPristine, Ross University School of Medicine ja Ross University School of Veterinary Medicine.