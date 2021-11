Franchising lisää yrittäjyyden monimuotoisuutta

Jo 40 prosenttia franchisingketjuissa toimivista yrittäjistä on naisia. Tiedot pohjautuvat Franchising Barometri -selvitykseen, jonka on toteuttanut ketjuista riippumaton alan asiantuntijayritys FranCon Franchise Consulting yhteistyökumppaneinaan Suomen Franchising-Yhdistys, Ketjufi Yrittäjärekrytointipalvelut Oy sekä Finnvera Oyj.



Kyselyyn haastateltiin 80 Suomessa toimivan franchisingketjun toimitusjohtajaa tai ketjuliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa. Vastaajista 15 edusti vähittäiskaupan alan, 22 ravintola-alan, 32 kuluttajapalvelualojen ja 11 yrityspalvelualojen ketjuja, joten otos edusti hyvin suomalaista franchisingalaa.

Myös nuorten yrittäjien osuus on kasvussa franchisingketjuissa. Kaikista franchisingyrittäjistä 7 prosenttia on alle 30-vuotiaita, ravintolaketjujen yrittäjistä 11 prosenttia. Ketjujen työntekijöissä nuorten osuus on vielä suurempi, sillä noin neljännes työntekijöistä on alle 25-vuotiaita. Ravintola-alan ketjujen työntekijöistä alle 25-vuotiaita on jopa 57 prosenttia.

Erityisen voimakkaasti franchisingketjuissa on kasvanut maahanmuuttajataustaisten yrittäjien rooli. Noin 9 prosenttia franchisingyrittäjistä on uussuomalaisia, ravintola-alan ketjuissa jo noin joka viides.

”Franchisingmallin suurin vahvuus on se, että se pienentää yrittäjyyden riskiä. Erityisen tärkeää tämä on ryhmille, joille yrittäjyyden kynnys on aikaisemmin ollut usein korkea. Uskon, että franchising on helpottanut erityisesti naisten, nuorten ja uussuomalaisten ryhtymistä yrittäjiksi. Monimuotoisuuden kautta franchising on vahvistanut suomalaista yrityskenttää ja koko suomalaista yhteiskuntaa”, Suomen Franchising-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Vastamäki sanoo.

Franchisingista suomalainen vientituote

Franchisingsektori työllistää Suomessa yli 100 000 työntekijää ja franchisingketjujen yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvioidaan 6 miljardia euroa. Franchisingketjuja toimii Suomessa kaikkiaan yli 250.

Franchisingketjujen kasvunäkymät jatkuvat selvityksen mukaan erinomaisina. 61 prosenttia ketjuista uskoo lisäävänsä toimipaikkojensa määrää tulevan vuoden aikana ja 81 prosenttia uskoo liikevaihtonsa kasvavan. 59 prosenttia uskoo, että ketjun taloudellinen kehitys on parempaa kuin toimialalla yleisesti.

Erityisen voimakasta kasvu on kansainvälistymisen myötä. 17 prosenttia suomalaisomisteisista franchisingketjuista toimii jo kansainvälisillä markkinoilla ja niistä 70 prosenttia suunnittelee laajentavansa kansainvälistä verkostoaan seuraavan vuoden aikana. Tällä hetkellä vain Suomessa toimivista ketjuista puolestaan 33 prosenttia suunnittelee laajentuvansa kansainvälisille markkinoille.

”Franchising on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisena yrittäjyyden muotona. Selvitys osoittaa, että siitä on selvästi tulossa entistä selvemmin myös suomalainen vientituote”, Juha Vastamäki sanoo.